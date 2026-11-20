Bakanlık sahte yardım mesajlarına karşı uyardı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşları sosyal yardım ve destek ödemeleri adı altında gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı. Bakanlık; "destek ödemesi", "bayram yardımı", "ev hanımlarına destek" ve "evlilik kredisi" gibi vaatlerle gönderilen sahte mesajlara, bağlantılara ve telefon aramalarına kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakanlık ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının adı kullanılarak yapılan sahte yardım vaatlerine karşı vatandaşları uyardı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "destek ödemesi", "bayram yardımı", "ev hanımlarına destek" ve "evlilik kredisi" gibi vaatlerle gönderilen sahte mesajlar, bağlantılar ve gerçekleştirilen telefon aramalarının asılsız olduğu belirtildi.
Açıklamada, Bakanlık ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının SMS, WhatsApp veya sosyal medya üzerinden bağlantı göndermediği, vatandaşlardan T.C. kimlik numarası, e-Devlet şifresi, kart bilgisi veya doğrulama kodu istemediği ifade edildi.
Hiçbir yardım için "başvuru ücreti", "dosya masrafı" veya "aidat" adı altında ödeme talep edilmediği vurgulanan açıklamada, vatandaşlardan şüpheli mesajlara itibar etmemeleri, gönderilen bağlantılara tıklamamaları ve telefon görüşmelerinde kişisel bilgilerini paylaşmamaları istendi.