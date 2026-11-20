"Yaz lastiğinin ya da kış lastiğinin performansını dört mevsimde alamaz" İki set mevsimlik lastik ile dört mevsim lastik arasındaki 10-20 bin liralık farkın risk almaya değmeyeceğini belirten Kasapoğlu, "Dört mevsim lastikler daha çok satılsın diye değişik markalarda üretimlere de çıktı. Eskiden her lastik markası dört mevsim üretmiyordu. Şu anda elektrikli arabalarda, yüksek performanslı arabalarda dört mevsim zaten olmaz. Çünkü araba patinaj yaparak kalkıyor ve bunu müşteri yaşıyor. Yaşadığında da bu lastik neden böyle diye şikayet ederek geliyor. O yüzden yaz lastiğinin performansını ya da kış lastiğinin performansını dört mevsimde alamaz. Dört yaz, dört kış aldığınız zaman maksimum 8 lastik ile 4 mevsim arasında dördünde 10 ile 20 bin fark eder. Yani 8 lastik alınacağına 10 ile 20 bin lira arasındaki bir farktan dolayı kaçmamaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.