Kış lastiğinin performansını da anlatan Kasapoğlu, "İçindeki desenle beraber görürseniz, silika oranını ve lastiğin yapısını lastik size her şeyi anlatır zaten. Yaz lastiğinde silika oranı yüzde 4-5, kış lastiğinde silika oranımız yüzde 90 ve dört mevsimde de yüzde 40 oranında karışımdan dolayı. Dört mevsim lastiğin yol tutuşu ve performansını kullandıkları zaman memnun olmayacaklar. Çünkü lastik kaçış noktası olarak görülüyor ancak arabanın sürtünme ile ilgili en önemli noktası lastik olduğu için özellikle biz yaz ve kışı ayrı ayrı öneriyoruz. Bazı insanlar ‘Eşim kullanacak, okula gidiyor, dört mevsim' diye düşünüyor. Şimdi frene bastığı zaman, tutmadığında bu uzadığı zaman veya kaza yaptığı zaman bunu yaşayan, eşiyle beraber yaşayan müşterilerim var. Araba yolda duramadığı için dört mevsim lastikten hemen gelip arkasından kış lastiği alıyorlar. Çünkü bunu tecrübeyle denemeleri gerekiyor. Bazı müşteriler deniyorlar ve sonucu mutsuzluk oluyor" diye konuştu.