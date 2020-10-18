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Gündem Ahmet Hakan Fatih Portakal'a çok sert çıktı: Yeter Portakal yeter!
Gündem

Ahmet Hakan Fatih Portakal'a çok sert çıktı: Yeter Portakal yeter!

FOX TV Ana Haber'den istifa ettikten sonra provokasyonlarını sürdüren Fatih Portakal'ın tutarsızlıklarına Ahmet Hakan'dan tepki geldi. Hakan, Youtube'da kanal açıp yorumlara başlayan Portakal'ı topa tuttu.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 09:37:00 -
Ahmet Hakan Fatih Portakal'a çok sert çıktı: Yeter Portakal yeter!

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, FOX TV'den ayrılarak emekli olacağını duyuran Fatih Portakal'ın provokatif açıklamalarını sürdürmesine sert tepki gösterdi.

“Yeter Portakal yeter”

“İyi ama nedir bu açıklamalara doymamalar, yeter Portakal yeter" diyen Ahmet Hakan, "Ne güzel aslanlar gibi çekip gitmişsin, iki dakika sürdürsene şu klasını" ifadelerini kullandı.

İşte Ahmet Hakan'ın yazısından o bölüm;

Fatih Portakal adlı arkadaşımız... Kendi isteğiyle bırakmadı mı işi? Bıraktı. 'Bunaldım yahu bunaldım' demedi mi? Dedi.

Bir balıkçı kasabasına yerleşeceğini söylemedi mi? Söyledi. 'Çekip gidiyorum buralardan efeler gibi' çekmedi mi? Çekti.

İyi ama nedir bu açıklamalara doymamalar... İyi ama nedir bu gözü arkada kalmışlıklar... İyi ama nedir bu sürekli ayrılığın nedenini anlatmalar... İyi ama nedir bu bırakıp gitmişliği bir türlü bırakıp gidememeler...

İyi ama nedir bu ayrılık olayından yürümeye devam etmeler...

Zorla mı bıraktırdılar sana kardeşim?

Ne güzel aslanlar gibi çekip gitmişsin.

İki dakika sürdürsene şu klasını.

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