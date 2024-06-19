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Medya Ahmet Hakan, Ersan Şen'i yine bombaladı! Bakalım bu kez utanacak mı?
Medya

Ahmet Hakan, Ersan Şen'i yine bombaladı! Bakalım bu kez utanacak mı?

Yeniakit Publisher
2024-06-19 14:25:00 -
Ahmet Hakan, Ersan Şen'i yine bombaladı! Bakalım bu kez utanacak mı?

Ahmet Hakan, Ersan Şen'in üslubu ve yaklaşımını eleştirdi. Şen'in, Eylem Tok'un trafik kazası olayına hukuki açıdan yaklaşırken empati yoksunu tavırlar sergilediğine dikkat çeken Hakan, bir ailenin acısı görmezden gelinerek yorum yapılamayacağını belirtti. Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

Ahmet Hakan, Ersan Şen'in üslubu ve yaklaşımını eleştirdi. Şen'in, Eylem Tok'un trafik kazası olayına hukuki açıdan yaklaşırken empati yoksunu tavırlar sergilediğine dikkat çeken Hakan, bir ailenin acısı görmezden gelinerek yorum yapılamayacağını belirtti. Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"Ersan Şen’in dili, üslubu, yaklaşımı gerçekten çok kaba.

Söyledikleri hukuken doğru olsa bile böyle.

*
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ekrana çıkmış, ölüme ve acıya sonsuz saygısız biçimde şöyle ahkâmlar kesiyor:

*

- Eylem Tok’un yaptığı çok da büyük suç değil.

- Ne olmuş ki? Alt tarafı trafik kazası.

- Hukuken buradan pek de bir şey çıkmaz.

*

Bir çocuğun haytalığı yüzünden ölüp gitmiş bir adam var ortada. Çocuklarını kaybetmiş bir aile var orada. Tüm Türkiye’nin duyarlılık geliştirdiği bir olay var ortada. Çocuğunun gerçekle yüzleşmesine izin vermeyen bencil bir anne var ortada.

*

Tüm bunlar ortadayken Ersan Şen’in hukuki görüşlerini dile getirirken “Tabii ki çok üzücü bir durum” gibi sıradan bir cümleyi kurmaya bile gerek duymaması...

Kendisinin çok yakışıksız bir üsluba sahip olduğunu, çok kaba saba biri olduğunu, empatiden epey uzak biri olduğunu gösteriyor."

 

 

 

 

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