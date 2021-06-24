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Gündem Ahmet Hakan, Erdoğan'a çağrıda bulunan Meral Akşener'e çağrı yaptı!
Gündem

Ahmet Hakan, Erdoğan'a çağrıda bulunan Meral Akşener'e çağrı yaptı!

Ahmet Hakan, yerli aşı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 18:40:00 - 2021-06-24 18:47:20
Ahmet Hakan, Erdoğan'a çağrıda bulunan Meral Akşener'e çağrı yaptı!

Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in yerli aşı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı uyarı hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Dünyada çok az sayıda ülkenin geliştirebildiği bir aşıyı geliştirmiş Türkiye. Erdoğan, bunun havasını atmayacak mı?" diyerek Akşener'e tepki gösteren Ahmet Hakan, "Yerli aşı sevincini, sadece Erdoğan’a bırakmamayı tercih etse..." ifadelerini kullandı.

Hakan'ın bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı uyarmış.

Demiş ki:
*
“Yerli aşı meselesinden siyaset devşirmeye çalışıp da böyle önemli bir sürecin baltalanmasına müsaade etme. Bırak Sağlık Bakanlığımız süreci olması gerektiği gibi yürütsün. Bu konuyu da algı operasyonuna kurban edersen bu sefer altında kalırsın.”
Tam olarak ne demek istiyor Akşener?
Pek anlayamadım.
*
Erdoğan’a, “Yerli aşı üzerinden propaganda yapma” mı demek istiyor acaba?
*
İyi ama yerli aşı üzerinden propaganda yapmak, Erdoğan’ın hakkı değil mi?
Dünyada çok az sayıda ülkenin geliştirebildiği bir aşıyı geliştirmiş Türkiye.
Erdoğan, bunun havasını atmayacak mı?
*
Meral Akşener, Erdoğan’a bu tür bir çağrıda bulunmak yerine...
Yerli aşı konusunda Erdoğan’dan daha fazla gurur duyduğunu gösterse...
Yerli aşı sevincini, sadece Erdoğan’a bırakmamayı tercih etse...
Yerli aşıyı üreten bilim insanlarımızı bağrına bassa...
Yerli aşı için “emeği geçenlere bin teşekkür” dese...
“Olmasın” dediği algı operasyonlarını küt diye tersine çevirir.
*
Üstüne üstlük...
Gayet düzgün, gayet milli, gayet Türkiyeci, gayet inandırıcı, gayet hakkaniyetli, gayet şık, gayet kuşatıcı, gayet müspet bir tutum da almış olur.

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