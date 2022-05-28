Ahmet Hakan deliye döndü! Bu yapılan namussuzluk, alçaklık, çakallık, yavşaklık ve kalleşliktir

Ahmet Hakan, dünkü "Melek Mosso, ahlak ve konser iptal etmek" başlıklı yazısını “Ahmet Hakan: Bu iktidarın konser düşmanlığı, sanatçı düşmanlığı gibi bir tutumu yok; bu gidişe ‘Dur’ demek gerekir.” diyerek özetleyen "fondaş medyanın amiral gemisi" t24 adlı internet sitesini isim vermeden çok sert sözlerle eleştirdi. Hakan, Hürriyet gazetesindeki köşesinde, yapılanın en kibar şekliyle namussuzluk, alçaklık, çakallık, yavşaklık ve kalleşlik olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Kaç kere çağrı yaptım şu internet sitelerine... “Özetlemeyin oğlum benim yazımı” diye. Nafile! Laf dinlemiyorlar. Dün yine özetlemişler.

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Dün yaptıkları özet şu: “Ahmet Hakan: Bu iktidarın konser düşmanlığı, sanatçı düşmanlığı gibi bir tutumu yok; bu gidişe ‘Dur’ demek gerekir.”

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Yazının ortasından bir cümleyi al ve cımbızla. Yazıdan bir cümleyi de sona ekle. Al sana özet! Ne demiş, nasıl demiş, neye işaret etmiş, maksadı neymiş falan... Hiçbiri yok. Özeti böyle yapıyorlar. Çünkü yazı okumaya bile üşenen gözü dönmüş cemaatlerinin anında lince yöneleceğinin domuz gibi farkındalar.

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En kibar şekilde yazıyorum: Namussuzluktur bu. Alçaklıktır. Çakallıktır. Yavşaklıktır. Kalleşliktir."