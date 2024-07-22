Ahmet Hakan, "Çok tehlikeli" deyip uyardı: Bu sevgi, merhametsiz ve hastalıklı bir sevgi

Ahmet Hakan, marazi hayvan sevgisinin tehlikelerine dikkat çekti. Hakan, insanlardan nefret edecek kadar büyüyen hayvan sevgisinin merhametsiz ve hastalıklı bir sevgi olduğunu belirtti. Ayrıca, sadece kendi evcil hayvanını seven ve sokak hayvanlarına kayıtsız kalan bencil bir sevginin de problemli olduğunu ifade eden Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında, hayvan sevgisinin ölçülü olması gerektiğini vurguladı. Hakan, şunları kaydetti:

"Marazi hayvan sevgisi!

Marazi hayvan sevgisi derken…

Mesela şu dört sevgi türünden söz ediyorum:

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– BİR: İçindeki hayvan sevgisi büyüdükçe… İnsanlardan nefret eder hale gelen merhametsiz ve hastalıklı bir sevgi.

– İKİ: Sokak köpekleri tarafından parçalanmış bir çocuk karşısında kayıtsızlık sergileyecek denli vahşileşmiş bir sevgi.

– ÜÇ: Sadece kendi kedisini / köpeğini seven, buradan bütüncül bir hayvan sevgisi bile çıkaramayan bencillikle dopdolu bir sevgi.

– DÖRT: Bir hevesle kedi / köpek edinip üç beş ay sonra o kedi / köpeği sokaklara terk edecek türden nobran ve acımasız bir sevgi."