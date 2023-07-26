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Medya Ahmet Hakan, "Bu, süper yeni bir durum" deyip duyurdu! İlk kez oluyor
Medya

Ahmet Hakan, "Bu, süper yeni bir durum" deyip duyurdu! İlk kez oluyor

Yeniakit Publisher
2023-07-26 19:58:00 -
Ahmet Hakan, "Bu, süper yeni bir durum" deyip duyurdu! İlk kez oluyor

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, CHP'li belediye başkanları toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile tartışma yaşayan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun eleştirilerini köşesine taşıdı.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, CHP'li belediye başkanları toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile tartışma yaşayan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun eleştirilerini köşesine taşıdı. 

Hakan, yazısının, "İmamoğlu'na ilk kez içeriden salvo" başlıklı bölümünde şunları kaydetti:

“Ekrem İmamoğlu, bu zamana kadar sadece iktidar cephesinin hücumlarına maruz kalmış bir siyasetçiydi. CHP’li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, çıktığı televizyon kanalında Ekrem İmamoğlu’nu topa tuttu.

Hem de belediye hizmetleri üzerinden. Dikkat! Dikkat! Konuşan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu değil.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP’nin Bakırköy Belediye Başkanı. Söylediği şey ise aşağı yukarı şu: 'İmamoğlu İstanbul’a pek de bir şey yapmadı.'

İmamoğlu açısından bu süper yeni bir durum. Tevfik Göksu’ya cevap verirken siyasi ortamın kendisine kazandırdığı avantaj nedeniyle pek zorlanmıyordu. Bakalım Kerimoğlu olayını nasıl savuşturacak?” 

 

 

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