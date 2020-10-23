Ahmet Hakan Athena Gökhan'a kapak gibi cevap: Üzülüyorsan kendini koş faytonlara!

Ahmet Hakan, bugünkü yazısında İstanbul Adalar’da kaldırılan faytonların bölgenin bir simgesi olduğu iddia eden Athena Grubu’nun solisti Gökhan Özoğuz’a tepki gösterdi.

Hakan “Athena Gökhan’a ‘Çok üzülüyorsan kendini koş faytonlara’ dememek için kendimi zor tutuyorum” yorumununda bulundu.

Hakan, bugünkü köşe yazısında “atlı faytonların adaların simgesi olduğu”nu savunan Gökhan Özoğuz’u şu ifadelerle eleştirdi:

Ada yokuşlarında can veren atları gördükçe fenalık geliyordu hepimize... Toplumun tüm kesimleri “Bitsin artık bu zulüm” diye haykırıyordu.

“Kestirip atıldı, çok da güzel oldu”

“Gelişmiş memleketlerde de var faytonlar” diyenler olmuştu. Ama Adalar’daki faytonculuk sistemi, öyle berbat bir şekilde kurulmuş ve öyle berbat bir şekilde yürütülüyordu ki düzelme ihtimali sıfırdı. Radikal bir önlem alınması gerekiyordu. Kestirip atmaktan başka çare yoktu. Öyle de yapıldı. Kestirip atıldı. Çok da güzel oldu.

“Üzülüyorsan kendini koş faytonlara”

Dün sosyal medya hesabından “Faytonlar, Adalar kültürünün çok önemli parçasıydı, kaldırıldığı için çok üzgünüm” diye ağlaşan Athena Gökhan’a, “Çok üzülüyorsan kendini koş faytonlara” dememek için kendimi zor tutuyorum.

Adalar’da yıllardır kötü muamele ile gündeme gelen atlı faytonlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yönetiminin değişmesinin ardından kaldırılmıştı. Karar birçok kesim tarafından olumlu karşılanırken bazı adalılar tepki göstermişti.