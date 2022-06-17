Ahmet Hakan, Arınç'ı tokat manyağı yaptı

Ahmet Hakan, bugünkü yazısında “Muhalif oldular lakin yine de yaranamıyorlar” diyerek Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu, Bülent Arınç ve Abdullah Gül’ü eleştirdi.

Hürriyet gazetesi yazarı Hakan, Arınç’la ilgili olarak, “Muhaliflerin işine yarayacak nutuklar atsa bile olmuyor, olamıyor. 'Kral çıplak diyelim' dese bile kabul görmüyor. 'İktidara vuruyor, yararlanalım' bile denmiyor. Kapılarından santim girmesine bile tahammül etmiyorlar. İstemiyorlar. Bir türlü şirin olamıyor yani. Ne yapsa nafile” dedi.

Hakan’ın diğer isimlerle ilgili değerlendirmeleri de şöyle:

"Ali Babacan: Öteki tarafa geçti. Oranın adamı oldu. Ama bir türlü yaranamıyor. Kafayı çıkardığı anda “Sen daha düne kadar AKP’deydin” diye yiyor sopayı. En sert eleştiriyi yapıyor, yine olmuyor. Ekonomiyle ilgili sözlerine bile kulak asan yok. “AK Parti’yi tırtıkla, yeter, gerisine karışma” deniyor kendisine.

Ahmet Davutoğlu: Muhaliflerin nefret objesi. Sığınmacı denildiğinde akla onun ismi geliyor. Suriye sorunları denildiğinde akla onun ismi geliyor. Babacan’dan daha antipatik bulunuyor. Halk TV’de biraz itibar görüyor, o kadar. Adı geçtiği anda yüzünü buruşturan buruşturana.

Temel Karamollaoğlu: En eski muhalif o. AK Parti iktidarıyla hiç işi olmadı. Hep ayrı bir partideydi. Buna rağmen ona bile tam olarak itimat edilmiyor. İktidar hinterlandının içinde olarak algılanıyor. “Dışarlıklı” muamelesi görüyor. Katlanılıyor. İdare ediliyor.

Abdullah Gül: Çoktandır sesi çıkmıyor. Köşesine çekilmiş durumda. Etliye sütlüye pek karışmıyor. Fakat buna rağmen ne zaman adı geçse bütün muhaliflerin yüzünde öfke çiçekleri açıyor. O kadar ki... Aday olarak ismini telaffuz eden bile kalmadı."