Ahmet Hakan, Ali Koç'u fena bombaladı! Resmen ders verdi, ders

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Fenerbahçe-Göztepe karşılaşmasında gereksiz bir şekilde sahaya giren ve arkasından saldırıya uğrayan Ali Koç’u eleştirdi.

“Ali Koç, neden sorunları çözmeye çalışırken hep en son yapılması gereken şeyi ilk önce yapma eğilimine giriyor, bunu bir türlü anlamıyorum” eleştirisi getiren Hakan, “Hem bu sorun çözme yönteminin nasıl amansız bir tehlike yarattığı da ortada değil mi? İşte bakın: Magandanın, futbol teröristinin teki, resmen saldırdı Ali Koç’a. Arkadan itti, düşürdü. Yerdeki Ali Koç’un üzerine tribünlerden şişeler fırlatıldı. Allah korusun, ya Ali Koç’u iten o magandanın elinde delici - kesici bir alet olsaydı?” diye yazdı.

Hakan, “Fenerbahçe Başkanı olmanın ağırlığını kullanmayı denesin. O ağırlığı hafifletmesin. Dolaylı müdahalenin, doğrudan müdahaleden çok daha fazla sonuç alıcı olacağını unutmasın” tavsiyesinde bulundu.



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