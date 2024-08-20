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Medya Ahmet Hakan, Ali Koç'u fena bombaladı! Resmen ders verdi, ders
Medya

Ahmet Hakan, Ali Koç'u fena bombaladı! Resmen ders verdi, ders

Yeniakit Publisher
2024-08-20 10:40:00 -
Ahmet Hakan, Ali Koç'u fena bombaladı! Resmen ders verdi, ders

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Fenerbahçe-Göztepe karşılaşmasında gereksiz bir şekilde sahaya giren ve arkasından saldırıya uğrayan Ali Koç’u eleştirdi.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Fenerbahçe-Göztepe karşılaşmasında gereksiz bir şekilde sahaya giren ve arkasından saldırıya uğrayan Ali Koç’u eleştirdi.

“Ali Koç, neden sorunları çözmeye çalışırken hep en son yapılması gereken şeyi ilk önce yapma eğilimine giriyor, bunu bir türlü anlamıyorum” eleştirisi getiren Hakan, “Hem bu sorun çözme yönteminin nasıl amansız bir tehlike yarattığı da ortada değil mi? İşte bakın: Magandanın, futbol teröristinin teki, resmen saldırdı Ali Koç’a. Arkadan itti, düşürdü. Yerdeki Ali Koç’un üzerine tribünlerden şişeler fırlatıldı. Allah korusun, ya Ali Koç’u iten o magandanın elinde delici - kesici bir alet olsaydı?” diye yazdı.

Hakan, “Fenerbahçe Başkanı olmanın ağırlığını kullanmayı denesin. O ağırlığı hafifletmesin. Dolaylı müdahalenin, doğrudan müdahaleden çok daha fazla sonuç alıcı olacağını unutmasın” tavsiyesinde bulundu.

 
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Yorumlar

Mustafa Sağlam

Sayın Ahmet bey Bu Ülkemizin gerçeği birileri lojmanda diğerleri de mahallede oturursa bir yukarıdan bakma kibiri her zaman olmuştur. Bu hadiselere böyle bakın. Suudi Arabistan'a olayda böyle bakın. Aileyi Koç Bu kibiri maalesef halen taşımakta. Selamlar

hülya

Ahmet Hakan kim Ali Koç kim.Haddine mi?
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