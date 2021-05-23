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Gündem Ahmet Hakan, Ali Babacan'a yapması gereken tek şeyi açıkladı
Gündem

Ahmet Hakan, Ali Babacan'a yapması gereken tek şeyi açıkladı

2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Abdullah Gül'ü desteklediği ve bu yönde çalışmalar yaptığını itiraf eden DEVA Partisi Lideri Ali Babacan büyük tepki görmüştü. Gazeteci Ahmet Hakan, bugün kaleme aldığı yazısında Babacan'a sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 13:16:00 -
Ahmet Hakan, Ali Babacan'a yapması gereken tek şeyi açıkladı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP medyasının ana karargahı Halk TV'de katıldığı programda 2018 yılında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Abdullah Gül'ü desteklediğini, Gül'ün aday olması için CHP, HDP ve İYİ Parti ile masaya oturduğunu itiraf etmesi tepkiyle karşılanmıştı. İkiyüzlü bir tavır sergilediği belirtilen DEVA Partisi Lideri Babacan'ın açıklamaları büyük tepki gördü.

Konuyu Hürriyet'teki köşesine taşıyan Ahmet Hakan, Ali Babacan'ın yaptıklarının affedilemez olduğunu kaydetti.

Ahmet Hakan, kaleme aldığı yazısında "AK Parti’de milletvekiliyken Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanı adayı olması için çabalamış. CHP ve tüm muhalefetle kulisler yapmış. Tam göbeğindeymiş bu işin. Ama perde arkasında kalmayı tercih etmiş. Kendi ağzıyla söyledi bunları... Lafının nereye gideceğini hesap etmeden. Tabii ki çokça eleştirildi. Şimdi durumu düzeltmek için “laga luga” sayılacak açıklamalar yapıyor. Halbuki yapması gereken tek şey şuydu: “Siyasi ahlak açısından bu yaptığımın affedilir tarafı yok” diyerek alıp başını gitmek ve bir kıyı kasabasına yerleşmek. Ama nerede onda bu yürek" ifadeleri kullandı.

 

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