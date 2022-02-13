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Medya Ahmet Hakan "6'lı toplantı" için "Bu kesin" deyip paylaştı
Medya

Ahmet Hakan "6'lı toplantı" için "Bu kesin" deyip paylaştı

Ahmet Hakan, AK Parti düşmanlığında birleşen 6 muhalefet partisinin bir araya geldiği toplantıyı değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-13 10:29:00 - 2022-02-13 10:33:22
Ahmet Hakan "6'lı toplantı" için "Bu kesin" deyip paylaştı

 

Ahmet Hakan, AK Parti düşmanlığında birleşen 6 muhalefet partisinin bir araya geldiği toplantıyı değerlendirdi. Hakan, Hürriyet'teki "Masadaki altılıya dair kısa kısa yorumlar" başlıklı yazısında şu ilginç tespitleri sıraladı:

"KILIÇDAROĞLU: Masanın çimentosu. Masanın tutkalı. Bütün istikbalini masadakilerin birlikteliğine bağlamış durumda... Bu nedenle üzerine titrediği tek bir konu olmuştur: Masayı dağıtmamak.

AKŞENER: Masanın tutkalı olma vazifesini Kılıçdaroğlu’na yüklemiş durumda. Bunun rahatlığı içinde. Üstelik masadaki ağırlığı da epey fazla. Bunun da rahatlığı içinde. Yani masadaki keyfi gıcır olmuştur.

KARAMOLLAOĞLU: Babacan ve Davutoğlu’nun masaya girmesiyle “biricik” olma pozisyonunu azıcık kaybetmiş olsa da masada sözüne itibar edilmiştir. Bozan, dağıtan, yan çizen olmamıştır.

BABACAN: Tek başına Erdoğan’ı deviremeyeceğini fark etmiş olması, onu masaya oturttu. “Ben Erdoğan’dan çok oy tırtıklarım” havası basarak masadaki etkinliğini arttırmaya çalışmıştır.

DAVUTOĞLU: “Benim bir özgül ağırlığım var” edasıyla masaya oturmuştur. Bu kesin. Çok konuşup masadakileri bezdirmiştir. Bu da kesin. Talepleriyle masadakilerin ontolojik yapılarını perişan etmiştir. Bu kesin değil.

UYSAL: Masadakilerin sayısının artması, onun etkinliğinin azalması anlamına geliyor ya... Bu nedenle masaya inceden gıcık olarak oturmuş olabilir mi? Sanmıyorum. Çünkü fedakâr ve cefakâr bir yapısı var."

 

 

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Yorumlar

Hamza

Ahmet bey görünenlere yorum yapmış ya o masada görünmeyenler ne olacak mesala feto gibi PKK gibi daha çok
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Ömer

Bir ata sözü var kırk serçeden bir dolma olmaz diye. Bunlardan bir şey çıkmaz . Çıkarsa sadece CHP ye yarar
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