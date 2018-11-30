Ahmet Erhan Gökal’ın kim olduğu araştırılıyor. Ahmet Erhan Gökal AK Parti Maltepe Belediye başkan adaylığı için ismi geçiyor. 2005 – 2017 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde İmar Müdürlüğü ve İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığından sonra Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan Ahmet Erhan Gökal kimdir, nereli ve kaç yaşında?

1965 yılı Konya doğumlu olan Ahmet Erhan Gökal ilk, orta ve lise öğrenimini Konya’da tamamladı. 1992 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisi Bölümü’nden mezun oldu. 1995 yılına kadar özel sektörde çalıştı. 1995 yılında Pendik Belediyesi İmar Müdürlüğü bünyesinde kamu hizmetine başladı. 1997 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesine naklen geçen Gökal 2005 yılına kadar İstanbul genelinde yapılmakta olan altyapı yatırımlarında görev aldı. 2005-2009 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü, 2009-2014 tarihleri arasında İmar ve Şehircilik Daire Başkanı olarak görev yapan Gökal 2014 yılında Genel Sekreter Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Evli ve üç çocuk babasıdır.