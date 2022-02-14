Ahmet Davutoğlu'nun teklifi 5 parti tarafından kabul edilmedi

6 muhalefet partisinin bir araya geldiği toplantıda, “ittifak yerine koalisyon protokolü” önerisini sunan Davutoğlu’nun diğer parti liderlerinin öneriye sıcak bakmaması üzerine bu isteğinden vazgeçtiği öğrenildi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi lideri Ali Babacan ve Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, önceki gün Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde, Ankara’da bir araya gelmişti.

Genel başkanlar, kurmayları tarafından hazırlanan güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasını 28 Şubat’ta, hep birlikte kamuoyuna deklare etme kararı aldı.

Davutoğlu isteğinden vazgeçti iddiası

Toplantıda, genel başkanların, 2023 seçimleri öncesinde ekonomi, hukuk, dış politika ve eğitim gibi önemli alanlarda da birlikte çalışma yürütülmesi kararı aldı.

"İttifak yerine koalisyon protokolü istediği" belirtilen Ahmet Davutoğlu'nun da diğer parti liderlerinin sıcak bakmaması nedeniyle bu isteğinden vazgeçtiği öğrenildi.