Ahmet Davutoğlu'nun Şule Yüksel Şenler mesajına tepki yağdı

Huzur Sokağı romanı ile tanınan yazar ve gazeteci Şule Yüksel Şenler, bugün tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesinde hayatını kaybetti.

Türkiye’nin önde gelen fikir insanlarından Şule Yüksel Şenler uzun bir süredir solunum yolu enfeksiyonu tedavisi görüyordu.

Şenler'in vefatı muhafazakar camiada büyük üzüntüye neden oldu, sosyal medyada ünlü yazarın vefatı üzerine çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı.

Diğer yandan, yeni parti kurma çalışmaları yapan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da acı haber üzerine sosyal medyada bir mesaj paylaşması dikkat çekti.

Ahmet Davutoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı;

"Bazı isimler yaptıkları, yazdıkları, savundukları ve yaşadıklarıyla kendilerini aşarak bir dönemin sembol ismi olurlar. Şule Yüksel Şenler hanım böylesine müstesna bir şahsiyet idi. Onun azmine mücadelesine şahit olan herkese sevenlerine taziyelerimi iletiyorum.Mekanı cennet olsun."

Ancak Davutoğlu bu mesajı üzerine hiç beklemediği tepkiler ile karşılaştı. Davutoğlu'nu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ihanet etmekle suçlayan vatandaşlar, eski başbakana dikkat çeken geri dönüşler yaptı.

Bir vatandaş konuyla ilgili, "Evet... Gerçekten, hiç adam satmadı. Kedisini eliyle besleyen kimsenin elini ısırmadı." ifadelerini kullandı.

Bir başka vatandaş ise, "Yani.. 'O gün öyle, bu gün böyle. Yarın ola hayrola' demezler." sözleriyle tepkisini gösterdi.

Bir diğer kişi ise, "Şule hanım sınırları ALLAH aşkı için aştı. Mekanı Cennet olsun. Fakat siz sınırları değil davayı terkedip haddi aştınız. Bilmem anlatabildim mi!" diye yazdı.