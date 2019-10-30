Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanından olay sözler! Birbirlerine girdiler

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın yeni danışmanı Atılgan Bayar, yeni parti heveslisi eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na ilişkin flaş açıklamalar yaptı.

Atılgan Bayar, Twitter'da 'Ankara Kuşu' adlı hesabın yaptığı "Çok eski bir bakanın torpiliyle Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın sekreteri olan Aslıhan Tibet Ceylan vekil olacakmış. 'Gültekin beni kendi eliyle vekil yapmak zorunda' diyormuş meclis koridorlarında.." paylaşımına tepki gösterdi.

Atılgan Bayar, sosyal medya hesabından "Ahmet Davutoğlu, çok yanlış isimlerle yola çıktı. Eski bir dostu olarak ona tavsiyem şudur: Yol yakınken iftirayı meslek edinmiş adamlarından kurtul. Çok yakınındakilerin Sayın Gültekin Uysal’a attırdıkları iftira için de gereğini yap. Sayın Davutoğlu, Demokrat Parti’den istediklerinizi bu yöntemlerle alamazsınız. Siz bizi tanırsınız. Adamlarınız arasındaki kuşbeyinlilere bunu söyleyin" açıklamasını yaptı.

Davutoğlu'na çağrı

Bayar, Davutoğlu'na flaş bir çağrıda bulunarak, "Biz köklü bir siyasi partiyiz. Resmi kurumsal çalışmaşara katılabilirsiniz. Sayın Ahmet Davutoğlu da isterse üye olabilir" dedi.

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