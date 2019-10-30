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Gündem

Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanından olay sözler! Birbirlerine girdiler

Yeni parti kurması beklenen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na sert eleştiriler getiren eski danışmanı Atılgan Bayar'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

2019-10-30 21:42:00 - 2019-10-30 21:48:09
Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanından olay sözler! Birbirlerine girdiler

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın yeni danışmanı Atılgan Bayar, yeni parti heveslisi eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na ilişkin flaş açıklamalar yaptı.

Atılgan Bayar, Twitter'da 'Ankara Kuşu' adlı hesabın yaptığı "Çok eski bir bakanın torpiliyle Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın sekreteri olan Aslıhan Tibet Ceylan vekil olacakmış. 'Gültekin beni kendi eliyle vekil yapmak zorunda' diyormuş meclis koridorlarında.." paylaşımına tepki gösterdi.

Atılgan Bayar, sosyal medya hesabından "Ahmet Davutoğlu, çok yanlış isimlerle yola çıktı. Eski bir dostu olarak ona tavsiyem şudur: Yol yakınken iftirayı meslek edinmiş adamlarından kurtul. Çok yakınındakilerin Sayın Gültekin Uysal’a attırdıkları iftira için de gereğini yap. Sayın Davutoğlu, Demokrat Parti’den istediklerinizi bu yöntemlerle alamazsınız. Siz bizi tanırsınız. Adamlarınız arasındaki kuşbeyinlilere bunu söyleyin" açıklamasını yaptı.

Davutoğlu'na çağrı

Bayar, Davutoğlu'na flaş bir çağrıda bulunarak, "Biz köklü bir siyasi partiyiz. Resmi kurumsal çalışmaşara katılabilirsiniz. Sayın Ahmet Davutoğlu da isterse üye olabilir" dedi.

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Yorumlar

Sokağın sesi

TARİHİ GUNLER YAŞADIĞIMIZ ŞU GÜNLERDE AMERİKA'NIN EMPERYALİSTLERİN EKMEĞİNE YAĞ SÜRÜP ........LİK YAPMAYIN! YEDİ DÜVEL İLE UĞRAŞIRKEN BİRDE SİZLERLE UĞRAŞMAYALİM! DAVAMIZA İHANET EDİP SIRTIMIZDAN HANÇERLEDİĞİNİZ YETMEDİMİ?
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Hakan

Sade makam arkasindan kosan vatanimizi müslümanlari zerre kadar düsünmeyenler sizi. Yeni parti kurmaniz kimin isine yaricak hic düsündünüzmü? Ben söyleyim belki akliniz yetmez CHPYE yaricak. Eski türkiyeyi özlediniz galiba? Hic mi akliniz yok? AKP nin oylari azalinca kina mi yakicaksiniz chpli lerle birlikde ? Inshallah yeni partiye bir oy bille gelmezde rezil olursunuz.
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