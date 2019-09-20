Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanı o parti liderine başdanışman oldu

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, stratejist Atılgan Bayar ile çalışacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

Bir dönem dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu’nun seçim kampanyalarında da görev alan stratejist Atılgan Bayar, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal ile çalışacak.

Başdanışman olarak birlikte çalışacağız

Bayar ile çalışacağını sosyal medya hesabından duyuran Uysal mesajında, "Atılgan Bayar ile önümüzdeki süreçte kurumsal bünyemizde ‘Başdanışman’ olarak birlikte çalışacağız." dedi.

Gültekin Uysal, Twitter hesabından şunları yazdı:

"Türkiye ve hızla değişen dünyayı, yaşanan tarihsel dönüşümleri sağlıklı bir entelektüel ve stratejik akılla okuyan kıymetli dostumuz sayın Atılgan Bayar ile önümüzdeki süreçte kurumsal bünyemizde ‘Başdanışman’ olarak birlikte çalışacağız. Kendisine kabulü için çok teşekkür ederim."

"Danışmanlık hizmeti ile katkıda buluncağım"

Gültekin Uysal’ın bu mesajına teşekkürle karşılık veren Atılgan Bayar, "Türkiye’nin geleceğini kuracak Sayın Gültekin Uysal’a danışmanlık hizmeti ile katkıda bulunmaya çalışacağım. Kendilerine teveccühü için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

DP'yi güzelledi

Bayar, paylaşımlarının devamında şunları yazdı:

"Devlete beka; otoriterlikte, içe kapanmada, antidemokratik uygulamalarda aranmaz. Devletin bekası; demokrasi, özgürlükler, hukuk, refah ve yatırımlardadır. Demokrasi varsa, devletin gücü vardır. Demokrasisi olmayan devletlerin ayakta kalamadıklarını geçtiğimiz 30 yılda gördük. Türkiye devleti ve milletinin ihtiyacı, demokratik zeminde birliktir. Bekamızın sigortası budur. Anahtarı da Demokrat Parti’dir. Sayın Gültekin Uysal'ın çizdiği sınır net her renkten demokratlar, renkleriyle birlikte bir yana; otoriterler, zalimler, oligarklar öte yana... Bu yeni mücadele döneminin anahtarı da gençliktedir. Arkaik siyaset formlarının gençlere dayatılmasına Demokrat Parti engel olacaktır. Kadın dövenlerin, zayıfı ezenlerin, antidemokratların, maşistlerin, faşistlerin Demokrat Parti'de yeri yoktur. Çünkü Demokrat Parti her kimliğe ve renge, demokratlık tabanında duruyorsa açıktır. Bu partinin sahibi, demokrat kürtler, demokrat ülkücüler, demokrat sosyalistler, demokrat Atatürkçüler, demokrat liberallerdir... Demokrasi düşmanları dışında herkese açık olan bu parti, birikimini yeni nesil siyaset ile birleştiriyor. DP il, ilçe, belde teşkilatlarının kapılarını çalın ve üye olun. DP’nin Türkiye’nin geleceğini bir lider sultası ile değil, bizzat sizlerin katkılarıyla beraber kurmak isteyen, kendisini milletten ve gençlikten yalıtmamış bir Genel Başkan’ı var."