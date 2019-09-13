Ahmet Davutoğlu'nun ardından eski AK Parti milletvekili Doç. Dr. İbrahim Turhan da istifa etti

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ardından AK Parti'den bir istifa haberi daha geldi. 25. ve 26. Dönem AK Parti İzmir Milletvekili Doç. Dr. İbrahim Turhan da partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Turhan "AK Parti yönetimi partiyi istişareye ve eleştiriye açık kurumsal bir siyasal yapı olarak değil, ancak bir nesil devam edecek aile şirketi olarak gördüğünü belli etmiş oldu" sözleriye istifa ettiğini duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Eski Başbakan ve AK Parti'nin ikinci Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin başlattığı ihraç süreciyle ilgili bugün basın toplantısı düzenmiş, Davutoğlu AK Parti'de siyaset yapma imkanı kalmadığını gerekçe göstererek istifa ettiğini açıklamıştı.

İhracı istenen diğer isimler eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, eski Sakarya Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün, eski İstanbul Milletvekili Abdullah Başçı, eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ile eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı da partiden istifa etmişti.



Ahmet Davutoğlu, Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ ve Abdullah Başçı'nın AK Parti'den ihracı için süreç başlatılmış, savunma yapmaları için tebligat bu isimlere ulaştırılmıştı. Bu isimlerin kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na (MDK) sevk edilmesi kararı, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında oy birliğiyle alınmıştı.