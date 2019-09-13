0553 313 94 23

Ahmet Davutoğlu'nun ardından eski AK Parti milletvekili Doç. Dr. İbrahim Turhan da istifa etti

Davutoğlu'nun ardından AK Parti'den bir istifa haberi daha geldi. 25. ve 26. Dönem AK Parti İzmir Milletvekili Doç. Dr. Turhan da partisinden istifa ettiğini açıkladı.

13 Eylül 2019 Cuma 15:29
Ahmet Davutoğlu'nun ardından eski AK Parti milletvekili Doç. Dr. İbrahim Turhan da istifa etti

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ardından AK Parti'den bir istifa haberi daha geldi. 25. ve 26. Dönem AK Parti İzmir Milletvekili Doç. Dr. İbrahim Turhan da partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Turhan "AK Parti yönetimi partiyi istişareye ve eleştiriye açık kurumsal bir siyasal yapı olarak değil, ancak bir nesil devam edecek aile şirketi olarak gördüğünü belli etmiş oldu" sözleriye istifa ettiğini duyurdu.

19-09/13/ibrahim-turhan-1568375072.jpg

NE OLMUŞTU?

Eski Başbakan ve AK Parti'nin ikinci Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin başlattığı ihraç süreciyle ilgili bugün basın toplantısı düzenmiş, Davutoğlu AK Parti'de siyaset yapma imkanı kalmadığını gerekçe göstererek istifa ettiğini açıklamıştı.

İhracı istenen diğer isimler eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, eski Sakarya Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün, eski İstanbul Milletvekili Abdullah Başçı, eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ile eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı da partiden istifa etmişti.

Ahmet Davutoğlu, Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ ve Abdullah Başçı'nın AK Parti'den ihracı için süreç başlatılmış, savunma yapmaları için tebligat bu isimlere ulaştırılmıştı. Bu isimlerin kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na (MDK) sevk edilmesi kararı, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında oy birliğiyle alınmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 15:29
  1. Sakarya
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Ankara
  5. ak parti
  6. davutoğlu
  7. ibrahim turhan
  8. izmir milletvekili

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İspanya'daki fırtınada ölü sayısı 4'e çıktı
    1. İspanya'daki fırtınada ölü sayısı 4'e..
    2. Okçuluk için antrenör adayları eğitime..
    3. Eskişehirspor'da Çapa dönemi sona erdi
    4. Hendek Belediyesi’nden 9 bin kişilik..
    5. Belediyenin aşure hayrı ağızları..
    6. FETÖ’nün kriptolu flaş belleği ABD’de..
    7. Bilecik'te genç kadına iğrenç tuzak!..
    8. Brüksel'de Türkiye-AB Siyasi Diyalog..
    9. FETÖ’den 2 kaymakam adayına gözaltı
    10. Küçük Sedanur'un öldürülmesi davası
    11. Siirt’te balkondan düşen 1 kişi..
    12. Çocuklar hobi bahçelerinde toprakla..
    13. Jandarmadan esrar operasyonu
    14. Oto tamirhanesinde çırağa triger..
    15. Kızılay Şube Başkanı Soylu’dan ‘Dünya..
    16. Bu sabah incir toplamaya gitmişti!..
    17. Nijerya'da korkunç saldırı!
    18. Kula’da trafik kazası: 2 yaralı
    19. Netanyahu: "Seçimlerden önce Gazze’ye..
    20. İranlı modacı Farnaz Salmani Ghabeshi,..
    İBB’deki skandallara Sözcü yazarı bile isyan etti "Bunu yapmayacaktın İmamoğlu!"
    İBB’deki skandallara Sözcü yazarı bile isyan etti "Bunu yapmayacaktın İmamoğlu!"
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!