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Ahmet Davutoğlu'nun ardından AK Parti'de bir istifa daha

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'den istifasının ardından 25-26. dönem İzmir milletvekili İbrahim Turhan da AK Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

13 Eylül 2019 Cuma 15:15
Ahmet Davutoğlu'nun ardından AK Parti'de bir istifa daha

 

 SEZAİ ERHAN  YENİAKİT 

AK Parti'den kesin ihraç istemiyle disiplin kuluna sevk edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun istifasının ardından bir istifa haberi daha geldi. Eski AK Parti İzmir Milletvekili İbrahim Turhan Twitter hesabından yaptığı açıklama ile partiden istifa ettiğini açıkladı.

Üyelikten istifa ettim

Turhan, “AK Parti yönetimi partiyi istişareye ve eleştiriye açık kurumsal bir siyasal yapı olarak değil, ancak bir nesil devam edecek aile şirketi olarak gördüğünü belli etmiş oldu. Bu sebeple 2015/2 dönemden beri İzmir Karşıyaka teşkilatı üyesi olduğum AK Parti üyeliğinden istifa ettim” dedi.

Ahmet Davutoğlu istifa etmişti

AK Parti'nin ihracını istediği ve bugün ihraç edilmesi beklenen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, ekibiyle birlikte iktidar partisinden istifa etti. Davutoğlu'nun yanında Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün, Abdullah Başcı, AK Parti eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı vardı.

İstifa kararını basın açıklamasıyla  Davutoğlu yeni bir siyasi yola çıkmanın tarihi bir sorumluluk olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 15:15
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Ahmet Davutoğlu
  5. Selçuk Özdağ
  6. Ayhan Sefer Üstün
  7. Abdullah Başcı
  8. AK Parti
  9. Selim Temurci
  10. Nedim Yamalı

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