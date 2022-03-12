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Gündem Ahmet Davutoğlu'nu tutabilene aşk olsun! Bu kadar hızlı dönülmez ki
Gündem

Ahmet Davutoğlu'nu tutabilene aşk olsun! Bu kadar hızlı dönülmez ki

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İzmir'de partisinin il binasının açılışını yaptı. Davutoğlu açılışta İzmir Marşı ile karşılandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-12 15:39:00 -
Ahmet Davutoğlu'nu tutabilene aşk olsun! Bu kadar hızlı dönülmez ki

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, iki günlük İzmir programı kapsamında partisinin il binası açılışını gerçekleştirdi.

Programları kapsamında İzmir Platformu ile bir araya gelen Davutoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret etti.

Konak ilçesinde Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda esnaf ziyareti yapan Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ve partililerle birlikte daha sonra İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı ile görüştü.

Davutoğlu'nun açılış sırasında İzmir Marşı ile karşılanması dikkatlerden kaçmadı.

 

 

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