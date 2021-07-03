Ahmet Davutoğlu'ndan 'yüzyılın projesi' dediği Kanal İstanbul tehdidi!

AK Parti'den ayrılıp parti kuran ve CHP ile ittifak kurmaya hazırlanan Ahmet Davutoğlu, söylemlerinde de Kemal Kılıçdaroğlu ile aynı noktaya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kanal İstanbul'un temelinin atılmasının ardından muhalefetteki partiler ortak bir dil kullanmaya başladı.

Muhalefetten Kanal İstanbul tehdidi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kanal İstanbul için ihaleye girmeye hazırlanan firmaları tehdit etmesinin ardından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bu sözleri tekrarladı.

İki lider, bu tehditlerini sürekli tekrar etmeye devam ederken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da aynı konuşmayı yapmaya başladı.

"İhaleleri iptal ederiz, kimse buna engel olamaz"

Samsun'da katıldığı programda konuşan Ahmet Davutoğlu, "Sadece bir inat uğruna; İstanbul'u ve Marmara Denizi'ni riske edecek bir projeyi sürdürmeye çalışıyorlar. Ben de buradan bu ihale süreçlerini bilen biri olarak söylüyorum; geldiğimiz gün, bu işlemlerdeki hukuksuzlukları ortaya koyar ertesi gün bütün o ihaleleri iptal ederiz. Kimse buna engel olamaz." ifadelerini kullandı.

CHP-Gelecek Partisi yakınlığı

AK Parti'den ayrıldıktan sonra Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile sık sık bir araya geliyor. Gelecek Partisi'nin CHP ile ittifak yaparak 2023 seçimlerine katılması bekleniyor.

Bu durum, Gelecek Partisi içerisinde fikir ayrılıklarını da beraberinde getiriyor. Gelecek Partisi'nin CHP ile ittifak yapması, partiden kopuşların fitilini ateşleyebilir.

Ahmet Davutoğlu: Yüzyılın projesi

Ahmet Davutoğlu, AK Parti ile yollarını ayırmadan önce Kanal İstanbul'la ilgili övgü dolu sözler kullanıyordu.

24 Kasım 2015'te Başbakan olduğu 64. Hükümet'in programını Meclis'te okuyan Ahmet Davutoğlu Kanal İstanbul'la ilgili; "Yüzyılın en büyük projelerinden biri olacak olan Kanal İstanbul Projesi'nin çalışmalarına devam ediyoruz." demişti.