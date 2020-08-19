Ahmet Davutoğlu'ndan ittifak hamlesi

AK Parti’den ayrılarak Gelecek Partisi’ni kuran eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ittifak görüşmelerine başlayacağı öne sürüldü.

Gazeteci Muharrem Sarıkaya, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ile yaptığı görüşmenin ardından edindiği bilgileri kamuoyu ile paylaştı.

Ahmet Davutoğlu’nun AK Parti, MHP dahil 11 parti ile DEVA ve Yeniden Refah Partisi ile görüşmeler yapacağını söyledi.

Muharrem Sarıkaya, Gelecek Partisi’nin hamlesinin ne anlama geldiğini Selçuk Özdağ’a sorduğunu ve ‘Yeni siyaset dilini geliştirmek amacıyla bu yola gittikleri’ yönünde cevap aldıklarını söyledi.

Meral Akşener’in de birazdan Gelecek Partisi’ne ziyaret düzenlediği ve Ahmet Davutoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtiliyor.