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Ahmet Davutoğlu'ndan 'Esed'le görüşülmeli m?' sorusuna tepki çeken cevap!

Yeni parti kurma hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşmesi sonrası bir gazetecinin "Suriye'de Esad ile görüşülmeli mi?" sorusuna"Herkes herkesle görüşmeli. Yeni bir Suriye perspektifi çizilmeli" sözleriyle cevap verdi.

10 Ekim 2019 Perşembe 15:31
Ahmet Davutoğlu'ndan 'Esed'le görüşülmeli m?' sorusuna tepki çeken cevap!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yeni parti kurma hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi.

İkili görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen Karamollaoğlu ile Davutoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Herkes herkesle görüşmeli"

Bir gazetecinin, "Esad ile görüşülmeli mi?" sorusunu yanıtlayan Ahmet Davutoğlu, "Herkes herkesle görüşmeli" yanıtını verdi.

Davutoğlu, "Suriye rejiminin halkına karşı başlattığı acımasız savaş, milyonlarca insanın yerinden olmasına neden oldu. Öncelikle, kalıcı barışın sağlanması için tüm tarafların bir araya gelmesi lazım. Herkes herkesle görüşmeli. Barış süreci başlatılmalı. Türkiye'nin fikirleri ve kaygıları ele alınarak yeni bir Suriye perspektifi çizilmeli." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 15:31
  1. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
  2. Ahmet Davutoğlu

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  • ümitümit10 dk önce
    Masken inince hangi taraftan olduğun ortaya çıktı çakma başbakan seni !

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