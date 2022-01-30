Ahmet Davutoğlu'ndan 'Erbakan' iki yüzlülüğü!

AK Parti’den ayrıldıktan sonra dindarlara kan kusturan CHP ile iş kotaran Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yıllarca CHP zihniyeti ile mücadele eden Necmettin Erbakan’dan örnek vererek, AK Parti’ye ders vermeye kalkıştı.

Bakanlıktan 'Kur korumalı Türk lirası mevduatı' kamu spotu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından "Korumalı Türk lirası mevduatıyla sen kazan ki Türkiye kazansın" sloganıyla kamu spotu hazırlandı.

"Biz el üstünde tuttuğumuz Türk liramıza kıymet veriyoruz. Şartlar ne olursa olsun seni de tasarruflarını da koruyoruz. Haydi gel, korumalı vadeli mevduat ve katılım hesabına geç, Sen kazan ki Türkiye kazansın." sözlerinin yer verildiği kamu spotunu hedef alan Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erbakan Hoca'dan örnek vererek iki yüzlülük yaptı

AK Parti'den ayrılarak yıllarca Necmettin Erbakan'ın mücadele ettiği CHP ile iş kotaran Ahmet Davutoğlu, Erbakan üzerinden AK Parti'ye ders vermeye kalkıştı. Hükümeti hedef aldığı paylaşımında Erbakan Hoca'nın 'Hadi oradan' sözlerine yer veren Davutoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Fakirden al, zengine ver. Emeği, alın terini enflasyona ezdir. Sanayicinin, üreticinin elektriğini kıs. Milleti zamlara, hayat pahalılığına mahkum et. Sonra da kalk, #kıymetveriyoruz de. Rahmetli Erbakan hocamızın sözünü hatırlatayım size “Hadi oradan!”