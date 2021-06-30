  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Batı hayranı KKTC muhalefetine duyurulur! Türkiye 340 bin, AB 63 bin doz aşı gönderdi!

ABD Başkanı Biden yeni tehdidi böyle açıkladı: Hiç olmadığı kadar ciddi

Yunan medyasının korkusu manşetlere yansıdı: Türk İHA'ları Yunanistan'ı kuşatıyor!

CHP'li Enis Berberoğlu'ndan dikkat çeken iddia: Sezgin Baran Korkmaz istediği kişilerin Whatsapp yazışmalarını görüyordu

Tecavüzcü PKK'ya eleman sağlayan HDP duyurdu: Çekiliyoruz

Kılıçdaroğlu, mafya liderliğine soyundu! CHP liderinden 4 dilde Kanal İstanbul tehdidi

Rusya açıkladı! ‘Bölgeye asker yolluyoruz’

Normalleşme süreci ile birlikte yeni düzenlemeler yolda!

Şoke olacaksınız! Bill Gates'in 'karanlık yüzü' ortaya çıktı!

Rusya'dan Kanal İstanbul için flaş sözler: Yabancı askerlerin yer almasına zemin hazırlamayacak
Bilim adamları ikiye bölündü! O gezegende yaşam var mı?
Milyonlarca insanın kanı eline bulaştı! ABD'li yönetici öldü
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden Haluk Görgün seçildi
Başkentte panik anları! Binanın temeli kaydı: Evler tahliye edildi
Gündem Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın Kanal İstanbul çarkı
Gündem

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın Kanal İstanbul çarkı

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu AK Partide görev yaptıkları dönemde yüzyılın projesi Kanal İstanbul'dan övgülerle bahsetmişler ve desteklerini açıklamışlardı. Günümüzde ise karşı çıkmaları büyük bir çark olarak yorumlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 22:16:00 -

Yüzyılın projesi Kanal İstanbul'dan muhalif kesim rahatsız. Ancak öyle bir kesim var ki daha önce desteklemesine rağmen şimdi eleştiriyor. Onlar arasında Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da var. Kanal İstanbul'u yere göğe sığdıramayan 2 isim şimdi projeye karşı çıkıyor.

Ahmet Davutoğlu başbakanlığı döneminde Kanal İstanbul projesiyle Türkiye'de yeni bir dönem başlaycağını söylemişti. Şimdi ise savunduğu Kanal İstanbul'a karşı çıktı.

Savundukları projeye karşı çıktılar

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından "bir kez daha Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulunuyoruz. Sizin Kanal İstanbul inadınız yüzünden İstanbul risk altındadır! Vazgeçin! Bugün atılan temel gayri hukukidir, gayri meşrudur!" ifadelerini paylaşmış, bu sözlerle nasıl ihanet ettiğini göstermiş oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay