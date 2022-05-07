Ahmet Davutoğlu tarafını seçti

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Genel Başkanı olduğu Gelecek Partisi resmi Twitter hesabından Ümit Özdağ'ın söylemlerini "Irkçılık diye bir siyaset olmaz" başlığıyla hedef alan bir video paylaştı.

Gözünü ırkçılıkla karartan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı tepki gösterilen videoda şu ifadeler kullanıldı:

"Çıkıp toplumda bütün yabancıları düşmanlaştıran bunun üzerinden bir siyaset kurgulayan bir akıl var. Tehlikeli olan şey bu. Bunun siyaseti olmaz. Toplumda böyle bir hassasiyet var diye bu kurgulanıp yeni bir siyasi partinin kaldıracı haline getirilemez. Memlekete öğrenci olarak gelmiş insan saldırıya uğruyor. Bu anormal geliyor bana.

"Bu ülke bu üsluptan ne kazanacak?"

Ben buna karşıyım ve bunun çok riskli olduğunu düşünüyorum. Mahsunların, mağdurların dahil edilerek bir yabancı düşmanlığı üzerinden bir siyasi partiyi yürütmek '11'de İçişleri Bakanlığı önüne erkeksen gel' demek nasıl bir laf ya? Bu ülke bu üsluptan ne kazanacak?"