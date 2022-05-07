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Gündem Ahmet Davutoğlu tarafını seçti
Gündem

Ahmet Davutoğlu tarafını seçti

Ahmet Davutoğlu öncülüğündeki Gelecek Partisi'nin resmi sosyal medya hesabından yayınlanan videoda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu tehdit eden faşist Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a yönelik sert ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-07 09:00:00 -

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Genel Başkanı olduğu Gelecek Partisi resmi Twitter hesabından Ümit Özdağ'ın söylemlerini "Irkçılık diye bir siyaset olmaz" başlığıyla hedef alan bir video paylaştı.

Gözünü ırkçılıkla karartan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı tepki gösterilen videoda şu ifadeler kullanıldı:

"Çıkıp toplumda bütün yabancıları düşmanlaştıran bunun üzerinden bir siyaset kurgulayan bir akıl var. Tehlikeli olan şey bu. Bunun siyaseti olmaz. Toplumda böyle bir hassasiyet var diye bu kurgulanıp yeni bir siyasi partinin kaldıracı haline getirilemez. Memlekete öğrenci olarak gelmiş insan saldırıya uğruyor. Bu anormal geliyor bana.

"Bu ülke bu üsluptan ne kazanacak?"

Ben buna karşıyım ve bunun çok riskli olduğunu düşünüyorum. Mahsunların, mağdurların dahil edilerek bir yabancı düşmanlığı üzerinden bir siyasi partiyi yürütmek '11'de İçişleri Bakanlığı önüne erkeksen gel' demek nasıl bir laf ya? Bu ülke bu üsluptan ne kazanacak?"

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