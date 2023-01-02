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Medya Ahmet Davutoğlu, o "tetikçisini" yine piyasaya saldı
Medya

Ahmet Davutoğlu, o "tetikçisini" yine piyasaya saldı

Ahmet Davutoğlu'nun Karar gazetesindeki tetikçilerinden Mehmet Ocaktan, "patronunun" talimatları doğrultusunda AK Parti'ye saldırmayı sürdürüyor...

Yeniakit Publisher
2023-01-02 12:51:00 -
Ahmet Davutoğlu, o "tetikçisini" yine piyasaya saldı

Ahmet Davutoğlu'nun Karar gazetesindeki tetikçilerinden Mehmet Ocaktan, "patronunun" talimatları doğrultusunda AK Parti'ye saldırmayı sürdürüyor...

Ocaktan, son olarak Türkiye'nin vesayetten kurtulamadığını iddia etti. "Maalesef bütün bu acı tecrübelere rağmen, dönüp-dolaşıp sonunda vesayetçi bir anlayışa demirlemiş bulunuyoruz. Daha da vahim olanı, yıllarca ‘vesayet’ karşıtlığının ekmeğini yiyen AK Parti vicdanları yaralayan bir gözü karalıkla millet iradesine adeta yeni bir ‘vesayet kelepçesi’ takıyor. Son yıllarda yaşadığımız tecrübeler gösterdi ki hukukun üzerinde ağır bir siyaset gölgesi var, bu yüzden de özellikle fikir özgürlüğü ve siyasi davalarla ilgili verilen kararlar vicdanları yaralamaya devam ediyor. Ve doğal olarak insanlar artık adalete güvenmiyorlar. Her ne kadar AK Parti iktidarı “Bizim bir dahlimiz yok, yargı bağımsızdır” dese de gerçekler hiç de öyle söylemiyor" ifadelerini kullanan Ocaktan, bu yazısıyla iyi bir "prim"i de garantilemiş oldu.  

 

 

 

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