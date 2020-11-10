Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi'nin A takımı belli oldu!

Ahmet Davutoğlu'nun Genel Başkanlığı'nı yaptığı Gelecek Partisi Başkanlar Kurulu açıklandı. Partinin Sözcüsü Serkan Özcan olurken Genel Sekreter Kani Torun olarak belirlendi.

Kongrelerini tamamladı

Ahmet Davutoğlu öncülüğünde kurulan Gelecek Partisi il ve ilçe kongrelerini tamamlayıp yeterli sayıya ulaşmasının ardından 1'inci Olağan Genel Kongresi'ni 1 Kasım'da gerçekleştirildi.

Parti Başkanlık Kurulu'nda yer alan isimlerin büyük çoğunluğu yerini korurken, Vahdettin İnce, Etyen Mahcupyan, Şenol Gürşan Politika İzleme Kurullarında görevlendirildi.

3 yeni kurul oluştu

Davutoğlu'nun A takımını oluşturan Başkanlar Kurulu'nda 18, Politika İzleme Kurulu'nda 19 kişi yer aldı. Daha önce 16 kişiden oluşan Politika İzleme Kurulunun yanı sıra 'Kurumsallaşma Danışma Kurulu', 'Siyasi Söylem Danışma Kurulu', 'İç Denetim Danışma Kurulu' adında 3 kurul daha kuruldu.

Ahmet Davutoğlu'nun A Takımı'nda yer alanlar şu isimlerden oluşuyor

Parti Başkanlık Kurulu:

Parti Sözcüsü: Serkan Özcan

Siyasi İşler Başkanı: Nedim Yamalı

Teşkilat Başkanı: Selim Temurci

Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı: Ayhan Sefer Üstün

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Selçuk Özdağ

Politika İzleme Kurulu Başkanı: Feridun Bilgin

Yerel Yönetimler ve Şehircilik Başkanı: Doğan Demir

İletişim Başkanı: Mustafa Mente

Dış İlişkiler Başkanı: Ümit Yardım

Sosyal Politikalar Başkanı: Abdullah Başcı

Araştırma, Geliştirme ve Bilişim Başkanı: Neslihan Çevik

İnsan Hakları Başkanı: Serap Yazıcı

Parti İçi Eğitim Başkanı: Mehmet Ali Pulcu

Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı: Sema Silkin Ün

Kadın Politikaları Başkanı: Habibe Çiftçioğlu Başer

Gençlik Politikaları Başkanı: Mustafa Gözel

İdari ve Mali İşler Başkanı: Feramuz Üstün

Genel Sekreter: Kani Torun

Politika İzleme Kurulu:

Gelecek Partisi Adalet Politikaları Başkanı: Ali Aydın

Gelecek Partisi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Politikaları Başkanı: Seren Öztürk

Gelecek Partisi Çevre Şehircilik Politikaları Başkanı: Cesim Gökçe

Gelecek Partisi Dış Politika Başkanı: Hasan Kösebalaban

Gelecek Partisi Enerji ve Tabi Kaynaklar Politikaları Başkanı: Mehmet Fatih Arslan

Gelecek Partisi Gençlik ve Spor Politika Başkanı: Süheyl Erkan Altındağ

Gelecek Partisi Hazine ve Maliye Politikaları Başkanı: Tuncay Dinç

Gelecek Partisi İçişleri Politikaları Başkanı: İzzeddin Küçük

Gelecek Partisi Kültür ve Turizm Politikaları Başkanı: Yeşim Karadağ

Gelecek Partisi Eğitim Politikaları Başkanı: Yusuf Ziya Özcan

Gelecek Partisi Savunma Politikaları Başkanı: Salih Aynural

Gelecek Partisi Sağlık Politikaları Başkanı: Ayşe Güney

Gelecek Partisi Sanayi ve Teknoloji Politikaları Başkanı: İhsan Elhan

Gelecek Partisi Tarım ve Orman Politikaları Başkanı: Ali Akmaz

Gelecek Partisi Ticaret Politikaları Başkanı: Halit Özyurt

Gelecek Partisi Ulaştırma ve Altyapı Politikaları Başkanı: Mustafa Öztürk

Kurumsallaşma Danışma Kurulu: Mehmet Piker- Engin Keskiner

Siyasi Söylem Danışma Kurulu: Etyen Mahçupyan - Vahdettin İnce –Ergun Özbudun

İç Denetim Danışma Kurulu: Şenol Gürkan



