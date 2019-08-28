Ahmet Davutoğlu kimlerle toplantı yapıyor? İşte o isimler... Yeni parti kurma hazırlığında olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, İstanbul ve Ankara’daki çalışma ofisinde ekibiyle toplantılar düzenlediği belirtildi.

Sezai Erhan yeniakit Yeni parti kurma hazırlığında olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, İstanbul ve Ankara’daki çalışma ofisinde sık sık AK Parti eski milletvekillerinin de olduğu ekibiyle görüşmeler yaptığı, Dostlar Platformu aldı altında illere gezi programı düzenledikleri öğrenildi. Ekibinde kimler var? Davutoğlu’nun ekibinde eski AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Abdurrahman Kurt ve Cuma İçten, eski Manisa AK Parti Milletvekili Selçuk Özdağ, eski İstanbul AK Parti Milletvekili Abdullah Başçı, eski CHP İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, eski Gümüşhane AK Parti Milletvekili Feramüz Üstün, eski Sakarya AK Parti Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, eski Konya AK Parti Milletvekili Ömer Ünal, eski AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat, eski İstanbul AK Parti İl Başkanı Selim Temurci, eski Ankara AK Parti İl Başkanı Nedim Yamalı yer alıyor.

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