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Ahmet Davutoğlu kimlerle toplantı yapıyor? İşte o isimler...

Yeni parti kurma hazırlığında olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, İstanbul ve Ankara’daki çalışma ofisinde ekibiyle toplantılar düzenlediği belirtildi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:25
Ahmet Davutoğlu kimlerle toplantı yapıyor? İşte o isimler...

 Sezai Erhan  yeniakit  Yeni parti kurma hazırlığında olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, İstanbul ve Ankara’daki çalışma ofisinde sık sık AK Parti eski milletvekillerinin de olduğu ekibiyle görüşmeler yaptığı, Dostlar Platformu aldı altında illere gezi programı düzenledikleri öğrenildi.

Ekibinde kimler var?

Davutoğlu’nun ekibinde eski AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Abdurrahman Kurt ve Cuma İçten, eski Manisa AK Parti Milletvekili Selçuk Özdağ, eski İstanbul AK Parti Milletvekili Abdullah Başçı, eski CHP İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, eski Gümüşhane AK Parti Milletvekili Feramüz Üstün, eski Sakarya AK Parti Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, eski Konya AK Parti Milletvekili Ömer Ünal, eski AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat, eski İstanbul AK Parti İl Başkanı Selim Temurci, eski Ankara AK Parti İl Başkanı Nedim Yamalı yer alıyor.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:25
  1. Sakarya
  2. Manisa
  3. Konya
  4. İstanbul
  5. Gümüşhane
  6. Diyarbakır
  7. Ankara
  8. Abdurrahman Kurt
  9. Cuma İçten
  10. Selçuk Özdağ
  11. Abdullah Başçı
  12. İhsan Özkes
  13. Feramüz Üstün
  14. Ayhan Sefer Üstün
  15. Ömer Ünal
  16. Musa Arat
  17. Selim Temurci
  18. Nedim Yamalı
  19. Ahmet Davutoğlu
  20. Davutoğlu ekibi

YORUM YAZ

  • topçutopçu8 dk önce
    şöyle geçmişe bir göz attım bu isimlerin hepsi reisin yanında olup foto karelerine girmek için kuyruklarını çırpmaktan kuyruk sokumları yara olmaktan kurtulamayan ezik kişiliksizler
  • Tata TongaTata Tonga10 dk önce
    şeffaflığın olmadığı bir yerde kırk satırdan kurtulup kırk katıra bağlanmak...
  • sincarsincar10 dk önce
    Eskiler bir araya gelmiş, Görevde ebediyen kalmak isteyenlerin buluşmalarıdır.
  • tuncay kahvecituncay kahveci13 dk önce
    yazıklar olsun size...amabizimşer dediğimiz hayr olur inşaallah

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