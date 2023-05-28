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Siyaset Ahmet Davutoğlu değerlendirme için YSK'nın kesin sonucu açıklamasını bekleyecekmiş!
Siyaset

Ahmet Davutoğlu değerlendirme için YSK'nın kesin sonucu açıklamasını bekleyecekmiş!

Yeniakit Publisher
2023-05-28 21:45:00 - 2023-05-28 22:48:31
Ahmet Davutoğlu değerlendirme için YSK'nın kesin sonucu açıklamasını bekleyecekmiş!

Yaşadıkları seçim hezimetinden sonra kayıplara karışan küçük ortaklardan ilk olarak Ahmet Davutoğlu konuştu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Davutoğlu, değerlendirmesini YSK kesin sonuçlarını açıkladıktan sonra yapacağını söyledi.

İşte Davutoğlu'nun mesajı:

"Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Büyük bir demokratik olgunlukla seçime yüksek katılım gösteren vatandaşlarımızı tebrik ediyorum.

YSK tarafından kesin sonuçlar açıklandıktan sonra, kapsamlı değerlendirmeyi kamuoyu ile paylaşacağım."



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