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Siyaset Ahmet Davutoğlu çok hızlı! ‘Bunu biz belirleyeceğiz’
Siyaset

Ahmet Davutoğlu çok hızlı! ‘Bunu biz belirleyeceğiz’

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, kongrelerin hızlı yapmalarındaki sebebi açıkladı. Davutoğlu, erken seçimin belirleyicisinin Gelecek Partisi olacağını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 14:08:00 -
Ahmet Davutoğlu çok hızlı! ‘Bunu biz belirleyeceğiz’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı hedef alarak, yeni dalganın geldiğini iddia eden Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu yeni açıklamalarda bulundu.

Ahmet Davutoğlu, kongreleri hızlandırmalarının sebebini duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde, büyük ahlaki çöküş var diyerek hükümeti hedef alan Davutoğlu, erken seçime ilişkin konuştu.

Davutoğlu, ‘Erken seçime her şartta hazır olduklarını’ dile getirdi.

Kongrelerin hızlandırılmasını erken seçime bağlayan Ahmet Davutoğlu, seçimin belirleyicisinin Gelecek Partisi olacağını iddia etti.

Partisine henüz büyük destek alamayan Davutoğlu, 81 ilde örgütlenip erken seçime hızlı gireceklerini belirtti.

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Yorumlar

oflu baba

BUDA KENDINI FASULYEDEN BIR NIMET ZANNEDIYOR  
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iBRAHİM bey

YAHU SEN KİMSİNKİ BELİRLEYİCİ OLUYORSUN.DAVASINA İHANET EDEN ÜLKESİNE DE İHANET EDER.
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