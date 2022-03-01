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Siyaset Ahmet Davutoğlu CHP’ye teslim oldu
Siyaset

Ahmet Davutoğlu CHP’ye teslim oldu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun, “Ben hayatım boyunca CHP zihniyetiyle kavga ettim” dediği halde, yeni parti kurduktan sonra CHP’nin güdümüne girmesi dikkat çekiyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 12:06:00 -

CHP’nin başını çektiği 6’lı ittifakın açıkladığı mutabakat metninin, 90’lı yıllardaki vesayet dönemini hatırlatması, muhalifler dahil pek çok vatandaşın tepkisini çekti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun kendisiyle çelişerek CHP’nin kuyruğuna takılması ve, “Ben hayatım boyunca CHP zihniyetiyle mücadele ettim” dediği halde bu sisteme tamam demesi de ayrıca tepki çekti.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, söz konusu mutabakat metni ve Davutoğlu’nun tutumu da masaya yatırıldı.

Konuyu değerlendiren Karahasanoğlu şunları söyledi:

Sen bu vesayet sistemi için mi partini kurdun? Sen partini kurduğun zaman bu stüdyoya geldin, "Ben tek başıma seçime gireceğim, ben hayatım boyunca CHP zihniyetiyle kavga etmiş adamım" dedin! Şimdi ne oldu? Şimdi CHP'nin vesayet rejimini aldın, güle güle imzaladın. "Biz yüzde sıfır buçukla bir halt olamayız, seçim meçim kazanmamız hayal ama ben o Erdoğan’a göstereceğim. O Erdoğan’a kaybettireceğim" hırsıyla yol yürümeye devam ediyorsun.

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Yorumlar

müslimden iyi ikiyüzlü mü var

onlar müslim değil yyeeaah
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Emo

Bu millet her şeyi unutur ama ihaneti hainliği unutmaz adamın toplam 50 oyu var onu satacak yer arıyor chp gandiside tenekeci olmuş ha bire teneke tabela toplayıp güya gucluyuz saniyor
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