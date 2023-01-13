Ahmet Davutoğlu CHP yandaşlarına böyle patladı: Biz çıkalım masadan o zaman

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının seçimi kazanması durumunda, 6'lı masadaki 6 genel başkanın da ülke için alınacak kararlar da imza yetkisinin olacağını açıkladı.

Davutoğlu'nun açıklamaları CHP'ye yakın isimlerin de tepkisini çekti.

Önce geri adım attı!

Muhalefetin tepkileri dayanamayan Davutoğlu, Tele 1'e konuştu.

"İmzadan kastım Cumhurbaşkanlığı kabinesi aynı bakanlar kurulu gibi karar alırken kurumsal aklı harekete geçirecek. Bu, onun üzerinde bir vesayet oluşturulacak anlamına gelmez." sözleri ile geri adım atan Davutoğlu, muhalif kesimi de topa tuttu.

"Bazı muhalif cenahlardan da bana karşı haddi aşan ifadeler oldu." diyen Davutoğlu, "Gelelim oy oranlarına, bu çok büyük bir saygısızlık. Doğu Perinçek'in oy oranı ne kadar? Bizden yüksek değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşüyor. Bahçeli'nin ayağına gidiyor." ifadelerini kullandı.

Davutoğlu tepkisine şöyle devam etti:

Daha iktidara gelmemiş insanların omuz omuza verdikleri bir masada ve trol çetelerinin hedefi haline gelmiş bir başbakana, 'senin oy oranın nedir?' diye sorana ben nezaketsiz derim. Türk siyasetini bilmiyorsun derim. İnsanların toplum nezdindeki itibarını bilmiyorsun derim. Çünkü gerçekten çok rencide edici bir şey. Daha biz yeni partiyiz. Oy oranımız çıktığında görürsünüz.