Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa edecek mi? 'Buradan son kez çağrı yapıyorum...'

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu 'makam beklentisi içinde olduğu için istifa etmiyor' diye gelen eleştirilere cevap verdi.

TV5'te Suat Toktaş'ın sunduğu 'Düşünme Vakti' programında Mustafa Yılmaz, Özlem Akarsu Çelik ve Gürkan Zengin'in sorularını yanıtlayan Davutoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu istifa edip etmeyeceği sorusuna "Beni tarihten ihraç ettiler. Beni delege bile yapmadılar" diye yanıt verdi.

Davutoğlu, "Eğer bir yerde görüş ayrılığı yoksa orada özgür düşünce yoktur. 12 Eylül Anayasa'sı diye ucube bir anayasası var ki, tüm yetkiyi başbakana, yetkisizliği cumhurbaşkanına vermiş. Bu anayasal ucube durum bazı şeyleri çözmeyi zorlaştırdı, tabii ki Cumhurbaşkanı'yla görüş ayrılıkları yaşadık. Bu zinhar birilerini tehdit için kullanılmış bir şey değil, bu konular devlet mahremiyeti içinde olan hususlardır. Cumhurbaşkanı'mız açmadıkça açmadım, açmam. Şu yüzden söyledim onları da, AK Parti kurumsal kimliği altığında teröre destek açıklaması yapıldığı için kimse kusura bakmasın, onun altında kalmam." dedi.

"Biz trenden itildik"

Davutoğlu açıklamasının devamında şunları ifade etti; Trenden inenler binenler deniyor, biz trenden inmedik, makinist koltuğundan itildik.

AK Parti'nin ıslah edilme ümidim gittikçe azalıyor. İçerden bir hareket çıkma olasılığı yok, e yukarıda düzelme iradesi yok. Son kez çağrı yapıyorum uyardığımız ilkeleri gözden geçirin.