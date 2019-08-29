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Ahmet Davutoğlu AK Parti’den ihraç edilecek mi?

AK Parti’yi çok sert sözlerle eleştiren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun partiden ihraç iddialarının son MYK ve MKYK toplantılarında konuşulmadığı belirtildi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 09:34
Ahmet Davutoğlu AK Parti’den ihraç edilecek mi?

 Sezai Erhan  yeniakit 

Yeni parti kurma hazırlığını sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun AK Parti aleyhine açıklamalarından dolayı sosyal medya ve bazı haber siteleri ihraç edileceğini öne sürmüştü.

AK Partili kaynaklardan alınan bilgilere göre; eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile ilgili bazı haber sitelerinin de yazdığı ihraç iddiasının son MYK ve MKYK toplantılarının hiçbirinde gündeme gelmediği, açıklamalarının ise takip edildiği belirtildi.

 

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 09:34
  1. AK Parti
  2. Ahmet Davutoğlu
  3. MYK
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