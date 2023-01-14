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Gündem Ahmet Davutoğlu 6’lı masayı takmıyor! Türkler Kürtçe öğrenmeli
Gündem

Ahmet Davutoğlu 6’lı masayı takmıyor! Türkler Kürtçe öğrenmeli

Son günlerde sık sık gündeme gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, anadilde eğitim hakkını parti programına yazan ilk parti olduklarını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-14 07:42:00 -

Seçim sürecine 5 ay kala muhalefetin aday ve seçim stratejisi merak uyandırıyor.

Muhalefet kanadında aday belirsizliği yaşanmaya devam ediliyor.

Bunun yanı sıra 6'lı masa ortağı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, konuşmalarıyla gündeme geliyor.

İmza yetkisi çıkışıyla altılı masada tartışma yaratan açıklamalarda bulunan Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı içerden veya dışardan olsun, genel başkanlar doğrudan karar süreçleri içinde imza yetkisine sahip şekilde bulunacaklar." ifadelerini kullanmıştı.

"Ülkeyi bir kişi ile yönetmeyeceğiz"

Bir farklı açıklamasında ise, "Ülkeyi bir kişi ile yönetmeyeceğiz" ifadeleriyle masadan tepkiler gelerek İyi Partiden yalanlama gelmişti.

"Türkler de Kürtçe öğrenmeli"

Ahmet Davutoğlu son olarak Kürtçe eğitimin sorulması üzerine dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Rûdaw'ın Kürtçe eğitim sorusuna cevap veren Davutoğlu, "Anadilde eğitim hakkını parti programına yazan ilk parti biziz. Türkler de Kürtçe öğrenmeli. AK Parti şimdi bu reformları şeklen devam ettiriyor. Geldiğimizde Kürtçeye gereken hürmet verilecektir."

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