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Spor Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası Konyaspor'dan bir vefa daha
Spor

Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası Konyaspor'dan bir vefa daha

27 yaşındaki Milli futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatıyla büyük şok yaşayan Konyaspor'dan art arda anlamlı hamleler gelirken, Çalık'ın 6 numaralı formasını emekli eden yönetim şimdi de tesislere de Ahmet Çalık adını vermeye hazırlanıyor. Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen'in gerçekleşecek ilk yönetim kurulu toplantısında bu kararı alacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-13 13:08:00 -
Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası Konyaspor'dan bir vefa daha

Geçirdiği trafik kazasının ardından 27 yaşında hayata gözlerini yuman Ahmet Çalık, Konyaspor 'u ve Türk futbolunu yasa boğarken örnek karakteriyle gönüllerde taht kuran oyuncunun anısı ölümsüzleşecek. Bu konuda vakit kaybetmeden harekete geçen Konyaspor Yönetimi, Ahmet Çalık'ın giydiği 6 numaralı formayı emekli etme kararı aldı. Bu sezondan itibaren Konyaspor'da bir daha hiçbir oyuncu 6 numaralı forma giyemeyecek.

İlk yönetim kurulu toplantısında karar alınacak

Daha 2 ay önce kulübüyle sözleşme uzatan, aldığı tekliflere karşın Yeşil-Beyazlı takımda ekonomik koşulları sorun etmeden kalmayı kabul eden Ahmet Çalık'ın adı aynı zamanda kulübün yeni tesislerine de verilecek. Başkan Fatih Özgökçen'in gerçekleşecek ilk yönetim kurulu toplantısında bu kararı alacağı belirtildi.

Konyaspor'un ertleme talebi kabul edildi

Konyaspor yaşanan acı kazadan sonra TFF'den hafta sonunda oynanacak olan Başakşehir maçının ertelenmesini talep etmişti. Halen takım olarak şok içerisinde olan kulübün bu talebine TFF'den beklenen yanıt geldi. Federasyonun maçı ileri bir tarihe ertelediği duyuruldu. Başakşehir'in de Konyaspor'un bu talebini doğrudan kabul ettiği ifade edilirken maçın tarihi daha sonra açıklanacak.

Maç biletleri 6 TL'den satılacak

Öte yandan Konyaspor Yönetimi önümüzdeki hafta iç sahada oynayacakları Adana Demirspor maçının bilet fiyatlarını Ahmet'in anısına, forma numarasına ithafen 6 TL'den satılacağını açıkladı.

Parası ailesine ödenecek

Fanatik'in haberine göre Ahmet Çalık için Konyaspor'dan bir hamle de sözleşme konusunda geldi. Yeşil- Beyazlılar, Ahmet Çalık'ın sezon sonuna kadar olan sözleşme yükümlülüklerini ailesine ödeyecek.

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