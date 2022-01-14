  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye-Azerbaycan diplomatik ilişkilerinin 30. yılı coşkusu! Aliyev'den Erdoğan'a tebrik mesajı

Bakan Varank "Soytarı" Şahan'ı gömdü

Dolar için Abdullah Çiftçi'den bomba çıkış: Döviz kuruna karşı o ülke ile anlaşma açıklanabilir

İslam karşıtlığı bunu da yaptırdı! Merdan öyle bir salladı ki... Beyni kilitli adam ancak bu yorumu yapabilir

Lobi deşifre oldu! Saldır İslam'a kap parayı

Yetkili isim duyurdu! Türkiye'deki gizli hazine için harekete geçildi

Şok iddia! Patronlar o parayı işçiden geri alıyor

Türkiye ve Arap ülkeleri peş peşe Çin'e gitti! Acil kodlu toplantının sebebi belli oldu

Kılıçdaroğlu, faturayı Erdoğan'a değil, Kandil'e kessin

Acun'dan Konuşanlar rezaletine pişkin savunma! Sen yanlış diyorsan alınan karar doğrudur
Yerel Ahmet Çalık'ın ismi Ankara'da yaşatılacak
Yerel

Ahmet Çalık'ın ismi Ankara'da yaşatılacak

Trafik kazası sonucu genç yaşta hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık’ın ismi Ankara’da Altındağ Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan bir parkta yaşatılacak.

Yeniakit Publisher
2022-01-14 17:00:00 -
Ahmet Çalık'ın ismi Ankara'da yaşatılacak

Futbola Gençlerbirliği altyapısından başlayan Ahmet Yılmaz Çalık, başkentin köklü kulübünün kaptanlığını da yaptı. Ardından Galatasaray’a transfer olan ve son olarak da İttifak Holding Konyaspor formasını başarıyla terleten Çalık, başkent Ankara’da geçtiğimiz Salı günü geçirdiği trafik kazası sonucu 28 yaşında hayatını kaybetti. Örnek kişiliği ile de öne çıkan Milli Futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık’ın adı Altındağ Belediyesi tarafından Battalgazi Mahallesi’ndeki parka verilecek. 

Örnek bir sporcuydu

Ahmet Yılmaz Çalık’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Ahmet Yılmaz Çalık kardeşimiz örnek bir sporcuydu… Onun genç yaşta vefatı hepimizi derinden yaraladı. Hem saha içinde hem de saha dışında sevilen biriydi. İsmini büyüdüğü şehir olan Ankara’da yaşatarak asla unutulmamasını sağlamak istedik. Battalgazi Mahallesi’nde yapımını tamamladığımız parkımıza Ahnet Çalık kardeşimizin ismini vereceğiz. Ahmet kardeşimize yüce Allah’tan rahmet, sevenlerine, ailesine ve tüm spor camiasını başsağlığı diliyoruz.”dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay