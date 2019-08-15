Ahmet Çakar'ın bu açıklaması ortalığı ayağa kaldırır!

Beyaz TV'de spor yorumculuğu yapan ve yaptığı yorumlarla gündem oluşturan Ahmet Çakar'dan yeni sezon öncesi şoke eden açıklamalar geldi..

Ahmet Çakar: Felaket bir sezon bizi bekliyor

"İddia ediyorum, Türk hakemliğinin ağır şekilde tartışıldığı felaket bir sezon bizi bekliyor. Zekeriya Alp, belki bunu 3-4 defa belirttim ve yazdım ama baskı ve ricalarla bir MHK kurdu. Üstelik yine bazı takımların gazını almak için Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar'ın hemen hemen hakemliklerini bitirdi." ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar: Cinayet gibi bir davranış

"Bu davranış intihar gibi bir davranıştır. Tamam, her ikisi de Galatasaray lehine hatalar yaptılar hem de çok ağır hatalar. Peki diğer takımlar lehine hata yapan hakemleri niye tasfiye etmedi. Haa demek ki 'Şampiyon olan takımın lehine hata yaparsan kafan kopar' mesajı verildi. Zekeriya Alp ve arkadaşlarına asla yakışmadı. Bu hafta başlayacak sezonda ciddi hata yapan hakemin de kellesini ben isteyeceğim. Bakalım o zaman o hakemi tasfiye edebilecekler mi?" yorumunda bulundu.