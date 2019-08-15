0553 313 94 23

Ahmet Çakar'ın bu açıklaması ortalığı ayağa kaldırır!

Spor yorumcusu ve eski hakem Çakar'dan ortalığı çok karıştıracak açıklamalar geldi..

15 Ağustos 2019 Perşembe 11:22
Ahmet Çakar'ın bu açıklaması ortalığı ayağa kaldırır!

Beyaz TV'de spor yorumculuğu yapan ve yaptığı yorumlarla gündem oluşturan Ahmet Çakar'dan yeni sezon öncesi şoke eden açıklamalar geldi..

Ahmet Çakar: Felaket bir sezon bizi bekliyor

"İddia ediyorum, Türk hakemliğinin ağır şekilde tartışıldığı felaket bir sezon bizi bekliyor. Zekeriya Alp, belki bunu 3-4 defa belirttim ve yazdım ama baskı ve ricalarla bir MHK kurdu. Üstelik yine bazı takımların gazını almak için Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar'ın hemen hemen hakemliklerini bitirdi." ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar: Cinayet gibi bir davranış

"Bu davranış intihar gibi bir davranıştır. Tamam, her ikisi de Galatasaray lehine hatalar yaptılar hem de çok ağır hatalar. Peki diğer takımlar lehine hata yapan hakemleri niye tasfiye etmedi. Haa demek ki 'Şampiyon olan takımın lehine hata yaparsan kafan kopar' mesajı verildi. Zekeriya Alp ve arkadaşlarına asla yakışmadı. Bu hafta başlayacak sezonda ciddi hata yapan hakemin de kellesini ben isteyeceğim. Bakalım o zaman o hakemi tasfiye edebilecekler mi?" yorumunda bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 11:22
  1. Ahmet Çakar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yağlı saçlardan kurtulmak hayal değil!
    1. Yağlı saçlardan kurtulmak hayal değil!
    2. UEFA Süper Kupa mücadelesi İngiliz..
    3. Şırnak’ta PKK/KCK operasyonu: 21..
    4. İsrail güçleri Batı Şeria'da 8..
    5. Başkan Sever personelin bayramını..
    6. Tekirdağ'da leyleklerin ölme neden..
    7. La Liga, rekor transferlerle yeni..
    8. Karaman’ın TOKİ konut belirleme kurası..
    9. Kar taneleriyle plastik parçacıklar da..
    10. Rusya'da kuş sürüsüne çarpan yolcu..
    11. Ekonomiden sevindiren rakamlar!
    12. Kahvehanedeki silahlı kavgada iki..
    13. Malatya İdmanyurdu’ndan kaleye 2..
    14. 'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu!..
    15. Muratpaşa’dan ev bütçesine milyonluk..
    16. Yeni Hasankeyf’te sona doğru
    17. Deprem fotoğrafları sergisi 20 yıl..
    18. İdlib'e yoğun hava saldırıları: 10 ölü
    19. AK Parti ilçe ve belde teşkilatlarında..
    20. Giresun Limanı hedef büyüttü
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması