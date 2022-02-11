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Gündem Ahmet Çakar'dan Türk vatandaşlarına çağrı: Derhal terk edin
Gündem

Ahmet Çakar'dan Türk vatandaşlarına çağrı: Derhal terk edin

Ukrayna ile Rusya arasında artan gerilimin ardından ünlü futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşlara seslendi. Çakar, "Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşları, derhal terk edin" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 13:50:00 - 2022-02-12 01:25:26
Ahmet Çakar'dan Türk vatandaşlarına çağrı: Derhal terk edin

Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Ukrayna ile Rusya'daki gerilim hakkında yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı.

Ukrayna'da savaş çıkacağını ifade eden Çakar, orada bulunan Türk vatandaşlarını uyardı.

"Derhal terk edin"

Ünlü yorumcu yaptığı paylaşımda, "Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşları... Derhal terk edin..." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Hsn41

Savaş falan çıkmazsa senin saçmalıklarından yeni bir tanesi daha ortaya çıkar Ahmet bey sen dünyanın en saçma işini yapıyorsun sen asıl o işi bırak da ortalığı karıştırma
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!!!

Çakar sende futbol proğramı yapma, derhal stüdyoyu terket.
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