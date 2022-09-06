  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Ahmet Çakar'dan ortalığı karıştıracak iddia!
Spor

Ahmet Çakar'dan ortalığı karıştıracak iddia!

Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya yoğun tepki vardı. Galatasaraylı taraftarlar maçın hakeminin adil olmadığı ve kötü bir maç yönettiğini iddia etti. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk da maç sonunda Yaşar Kemal Uğurlu hakkında flaş ifadeler kullandı. Tecrübeli yorumcu Ahmet Çakar ise Yaşar Kemal Uğurlu hakkında ilginç bir iddia ortaya attı.

Yeniakit Publisher
2022-09-06 10:03:00 -
Ahmet Çakar'dan ortalığı karıştıracak iddia!

Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya yoğun tepki vardı. Galatasaraylı taraftarlar maçın hakeminin adil olmadığı ve kötü bir maç yönettiğini iddia etti. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk da maç sonunda Yaşar Kemal Uğurlu hakkında flaş ifadeler kullandı. Tecrübeli yorumcu Ahmet Çakar ise Yaşar Kemal Uğurlu hakkında ilginç bir iddia ortaya attı.
Galatasaray-Gaziantep FK maçının yankıları devam ediyor. Karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu için her koldan tepki yağıyor. Okan Buruk'un ardından Ahmet Çakar da maçın hakemine tepki gösterdi.

"İLETİŞİMİ ZAYIF BİR HAKEM"
Okan Buruk, "Maç öncesinde Yaşar Kemal Uğurlu ismini görünce endişe taşımaya başladık, yalan söylemeyeceğim. Başakşehir ile çıktığım son maçta da yine yanlış bir kırmızı kart göstermişti. O performans şaşırtmadı beni. İletişimi zayıf bir hakem. Tabii ki Galatasaray Kulübü'nün geçen seneden gelen bir hafızası var. Bu sene de aynı şekilde başlaması bizi rahatsız ediyor. Tabii ki yine bir MHK ve TFF var. VAR hakemleri farklı bir statü aldı. Bunun için de hata yapmalarını istemiyoruz, hataların neden olduğunu da çözemiyoruz. 3 kişi otursak doğru kararı veririz, neden verilemediğini anlamıyoruz. Sadece bize karşı değil. Ama tabii hiçbir şekilde kötü bir niyet aramıyoruz. Bundan sonraki maçlarda isteğimiz, daha iyi hazırlansınlar, daha konsantre olsunlar. Benim isteğim hakemler biz nasıl hazırlanıyorsak, öyle hazırlansın." demişti.

AHMET ÇAKAR: "KESİNLİKLE GİZLİ AJANDASI VAR"
Sabah'a göre; Ahmet Çakar: "Yaşar Kemal Uğurlu Türkiye liglerinin en tehlikeli hakemi. Kesinlikle gizli ajandası var. Bunu sadece yüzde 100 hatalı olarak gösterdiği kırmızı karttan dolayı söylemiyorum. Bazen detaylarla takımları ve taraftarı öylesine tahrik ediyor ki, dün gece de hem taraftarı hem takımı ince ince tahrik etti. Bana göre bir gün bile camiada tutulmaması gereken bir hakem."  

 

 

Ferdi Tayfur'un son hali şaşırttı!
Ferdi Tayfur'un son hali şaşırttı!

Medya

Ferdi Tayfur'un son hali şaşırttı!

Şarkıcı müsveddesinden yine edepsizlik!
Şarkıcı müsveddesinden yine edepsizlik!

Medya

Şarkıcı müsveddesinden yine edepsizlik!

Tatlıses'in kardeşi sessizliğini bozdu! Ve...
Tatlıses'in kardeşi sessizliğini bozdu! Ve...

Medya

Tatlıses'in kardeşi sessizliğini bozdu! Ve...

Burak Yılmaz'ın 'cicim ayları' çabuk bitti!
Burak Yılmaz'ın 'cicim ayları' çabuk bitti!

Spor

Burak Yılmaz'ın 'cicim ayları' çabuk bitti!

Saçınıza pudra dökün ve bekletin! Sonuç inanılmaz
Saçınıza pudra dökün ve bekletin! Sonuç inanılmaz

Kadın - Aile

Saçınıza pudra dökün ve bekletin! Sonuç inanılmaz

3 dev derbinin tarihi belli oldu!
3 dev derbinin tarihi belli oldu!

Spor

3 dev derbinin tarihi belli oldu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23