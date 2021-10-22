  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Ahmet Çakar'dan olay iddia: Kaset var
Spor

Ahmet Çakar'dan olay iddia: Kaset var

Eski hakem Ahmet Çakar, MHK üyesi Metin Tokat'ın istifa etmesinin arkasında Rıdvan Dilmen'in olduğunu, Ali Koç'un isyanının da Serdar Tatlı'yı etkilediğini iddia etti. Çakar, "Dilmen eliyle" görevi bırakan Metin Tokat'ın, MHK Başkanı Serdar Tatlı'yı kasetle ve belgelerle tehdit edip, istifaya sürüklediğini ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 10:59:00 - 2021-10-22 11:03:26
Ahmet Çakar'dan olay iddia: Kaset var

Ünlü yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakar, Serdar Tatlı ve Metin Tokat'ın istifalarıyla ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı. Metin Tokat'ın Serdar Tatlı tarafından zorla istifa ettirildiğini belirten Ahmet Çakar, Tatlı'ya bu aklı Rıdvan Dilmen'in verdiğini iddia etti. Öte yandan ünlü yorumcu, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası Ali Koç'un sözlerinin Serdar Tatlı'yı etkilediğini öne sürdü. Sabah yazarı Ahmet Çakar, kaset iddiasını da ortaya attı.

İşte Çakar'ın ifadeleri:

Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra Ali Koç'un isyanı, Serdar Tatlı'yı zıplattı. Serdar Tatlı'yı göreve getiren televizyon yorumcusu ona akıl verdi. Dedi ki, "Oğlum, bir safra at, gaz al..." Yani üçüncü dünya ülkelerinde bile göremeyeceğimiz bir yöntemle Serdar Tatlı, Metin Tokat'ı istifa ettirtti.

Metin Tokat'a sorsanız "Ben istifa ettim" diyor. Ya Metin yıllarca yanımda yan hakemlik yaptın, zeki adamsın. Sen istifa ettiğin an tüm ihale üzerine kalacak. Yaşanan tüm hakem skandallarının sorumlusu sen olacaksın. Tabii ki isteyerek istifa etmedin, göreve gelirken peşinen verdiğin istifa dilekçesi işleme konuldu.

Metin Tokat'ı tanırım dürüst çocuktur ve akıllıdır. Bu istifa dilekçesi işleme konulduğunda Metin Tokat da haklı olarak isyan etti ve Serdar Tatlı'ya dedi ki; "Ne o! Bütün bu skandalların ihalesini benim üzerime mi bırakacaksın, sen de kendini kurtaracaksın öyle mi! "Konuşurum" dedi, "Elimde bilgi, belge, kaset ne varsa kamuoyuna açıklarım" dedi. En önemlisi "Bizi göreve getirenlerle yaptığın pazarlıklarla ipliğini pazara çıkartırım" dedi. Baktı ki Serdar, Metin Tokat çok ciddi, pabuç pahalı ne yapacağını şaşırdı.

Metin Tokat'ın istifasından Serdar Tatlı'nın istifasına kadar geçen 24 saat Türk hakemliğinin en kara, en kirli, kasetlerin, şantajların havada uçuştuğu 24 saat oldu. Altı okka kalbi olan Serdar Tatlı, bırakmak zorunda kaldı. Bırakmasa Metin Tokat konuşacaktı. Şimdi konuşmayacak. Hiçbir MHK üyesi konuşmayacak. Tekrar söylüyorum, Fenerbahçe camiasını kandıran bazı çakallar, Serdar Tatlı'yı kullandılar.

Serdar Tatlı da sıkışınca arkadaşını sattı. Bak Serdar Tatlı, yıllar önce İSKİ skandalında rüşvet alan genel müdürün karısı, eşi kendinden boşanmak istediğinde bir konuştu, iktidar düştü. Pek tabii ki seninle ilgili rüşvet gibi bir şey ima etmiyorum ama bundan sonra gelecek MHK'lara talimatımdır, Serdar Tatlı'yı bırakın maçlara gözlemci, temsilci, top toplayıcı bile yaparsanız aklınızı alırım.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rus uzman açıkladı: Türkiye bunu yaparsa bölgesel süper güç olabilir
Gündem

Rus uzman açıkladı: Türkiye bunu yaparsa bölgesel süper güç olabilir

ABD'nin F-35 savaş uçaklarını vermeyerek Türkiye'ye saygısızlık yaptığını belirten Rus askeri uzman İgor Korotçenko, Türkiye'nin Rusya'dan S..
Davutoğlu'na şok! Topluca istifa ettiler
Siyaset

Davutoğlu'na şok! Topluca istifa ettiler

Gelecek Partisi'nde istifalar devam ediyor. Şahinbey İlçe Başkanı Yaşar Yapar'ın il yönetimi tarafından görevden alınmasına tepki gösteren ç..
Baronların saltanatları sallanıyor! Ankara Barosu'ndan
Aktüel

Baronların saltanatları sallanıyor! Ankara Barosu'ndan "engelleyin" ayaklanması

Bugüne dek istedikleri gibi at koşturan ve eşcinsel sapkınlara desteğiyle bilinen Ankara Barosu'nun tahtı sallantıya girdi. Ankara’da ikinci..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay