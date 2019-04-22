Ahmet Çakar'dan Ersun Yanal'a: Fenerbahçe'yi bitirdin
Eski hakemlerden ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, sosyal medya hesabı üzerinden Fenerbahçe teknik patronu Ersun Yanal'ı çok bir dille eleştirdi.22 Nisan 2019 Pazartesi 03:08
Spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'a twitter'dan eleştirdi.
Fenerbahçe'ninAytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 1-0 yenildiği maçın ardından spor yorumcusu Ahmet Çakar, twitter'dan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ı eleştirdi.
Ahmet Çakar attığı tweette, "Teknene dön Ersun Yanal, sahillere dön. Fenerbahçe'yi bitirdin..." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Ersun Yanal, bu sezon Fenerbahçe'nin başında çıktığı 19 resmi maçta 6 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 7 beraberlik aldı.
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