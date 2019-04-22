Ahmet Çakar'dan Ersun Yanal'a: Fenerbahçe'yi bitirdin Eski hakemlerden ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, sosyal medya hesabı üzerinden Fenerbahçe teknik patronu Ersun Yanal'ı çok bir dille eleştirdi.

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