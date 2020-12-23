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Spor Ahmet Çakar'dan çok sert yorum: Allah belanızı versin
Spor

Ahmet Çakar'dan çok sert yorum: Allah belanızı versin

Spor yorumcusu Ahmet Çakar Fenerbahçe'nin Başakşehir'i konuk ettiği maç ile ilgili yaptığı yorum sosyal medyada gündem oldu. Çakar, "Allah belanızı versin" diyerek hakeme tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 22:32:00 -
Ahmet Çakar'dan çok sert yorum: Allah belanızı versin

Ahmet Çakar, Fenerbahçe-Başakşehir maçını yorumladı. Maçın hakemi Bahattin Şimşek hakkında sert ifadeler kullanan Çakar, sosyal medyada gündem oldu.

"Türk futbolunu rezil ettiniz"

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, "Allah kahretsin. Kadıköy'de ciddi bir hakem katliamı yaşanıyor! Bir ligin nasıl içine edilir? Türk hakemleri destan yazıyor. Utanmazlar, ahlaksızlar. Türk futbolunu rezil ettiniz. Gencecik hakemleri tetikçi kullandınız. Allah belanızı versin" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Başakşehir'de 70. dakikada Rafael ile 73. dakikada İrfan Can Kahveci ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Rafael'in pozisyonuna tepki gösteren teknik direktör Okan Buruk da kırmızı kart gördü.

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