Ahmet Çakar'dan Ajax-Beşiktaş maçı öncesi olay tahmin! Taraftarlar çılgına döndü
Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile oynayacağı müsabaka öncesi 11 eksiği bulunan Beşiktaş'ı zor bir maç beklediği ifade ederek skor tahmininde bulundu.
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında bugün Ajax ile karşı karşıya gelecek. Maça birçok as oyuncusundan yoksun çıkacak olan siyah-beyazlı takımın zorlu deplasmandan nasıl bir sonuç alacağı merak konusu olurken, yorumculuk yapan Ahmet Çakar'dan flaş bir skor tahmini geldi.
Beşiktaş'ın Ajax'a farklı yenileceği tahmininde bulunan Çakar, temsilcimizin 7-0 mağlup olacağını söyledi. Tahmin kağıdına Ajax'ın 7.5 gol atacağını yazan eski hakem, mücadelenin 8-0 da bitebileceğini ifade etti.
Siyah-beyazlı taraftarlar Çakar'ın karşılaşmayla ilgili tahminine tepki gösterdi.
Ahmet Çakar'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarıyla ilgili tahminleri ise şöyle,
Fenerbahçe 1-0 Olympiakos
Marsilya 3-1 Galatasaray