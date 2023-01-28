Ahmet Çakar tek tek açıkladı... MHK'daki perde aralandı!

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik'in tüm kurullarıyla birlikte istifa ettiği haberi gündeme bomba gibi düşerken, istifanın sebebini Ahmet Çakar açıkladı. Bu haber sonrası herkes MHK Başkanı Sabri Çelik'in neden istifa ettiğini merak etti. Eski hakem Ahmet Çakar, istifanın perde arkasını açıkladı.

Türk futbol camiasını Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik ve kurullarının istifa haberi ayağa kaldırdı. Kimsenin beklemediği bu istifa kararı sonrası herkes olayın asıl sebebinin ne olduğunu merak ediyordu. Sis perdesini aralayan haberi eski hakem Ahmet Çakar araladı.

Akşam'a göre; Süper Lig ekiplerinin ve de özellikle Galatasaray ile Fenerbahçe yönetimlerinin sürekli olarak istifaya davet ettiği Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik ve ekibi, kimsenin beklemediği bir anda istifa kararı aldı. Peki bu istifa kararının alınma sebebi neydi? Türk spor kamuoyu bu konuyu tartışırken, en net yorum eski hakem Ahmet Çakar'dan geldi. Çakar, attığı tweet ile sis perdesini araladı. Eski hakem olan usta yorumcu-yazar Ahmet Çakar, "Gerekçe Amedspor- Şanlıurfaspor maçında hakem üzerinden yaşanan entrika" diyerek konuya açıklık getirdi.

Ahmet Çakar'ın iddiasına konu olan Amedspor - Şanlıurfaspor olayının perde arkası ise bir hayli ilginç. 29.01.2023 tarihinde oynanacak olan Amedspor – Şanlıurfaspor maçına MHK tarafından atanan hakem, iddialara göre Şanlıurfaspor kulübünün yaptığı açıklamalar ve MHK'ye uyguladığı baskılar sonucunda değiştirildi. Hakemin değiştirilmesinin hakemleri zan altında bıraktığı belirtilen açıklamada, "Bu durum öncesinde ve sonrasında atanan hakemlerimizi hem de ülkemizde maç yöneten hakem camiamızı zan altında bırakmıştır" denildi.

Konu hakkında Erman Toroğlu da A Spor'daki yayında açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Bugün enteresan haberler geldi bana. Urfa-Amed maçının hakemini değiştirmişler. Amedspor ile Urfa'nın açıklamaları var. Federasyon bir açıklama yapmış mı diye sordum, hayır. Görevden aldık demişler, enteresan geldi bana. İlginç işler oluyor ama bakalım" ifadelerini kullandı.