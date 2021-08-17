  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
TIR motosikletle çarptı! 2 kişi ağır yaralandı
7 saattir devam eden yangında alevler geceyi aydınlattı
Fransa'da orman yangını
Lastik bottaki 17 sığınmacı yakalandı
Spor Ahmet Çakar Galatasaraylı futbolcuya beddua etti
Spor

Ahmet Çakar Galatasaraylı futbolcuya beddua etti

Giresunspor ile Galatasaray maçı esnasında Galatasaraylı Marcao'nun Kerem Aktüroğlu'na kafa ve yumruklar atmasına sinirlenen Ahmet Çakar, 'Marcao adam değil; Allah, Marcao’nun belasını versin' dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 01:45:00 -
Ahmet Çakar Galatasaraylı futbolcuya beddua etti

Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda ilk haftanın son maçı oynandı. Haftanın son maçında GZT Giresunspor ile Galatasaray, Çotanak Spor Kompleksi’nde karşılaştı.

Diagne ve Cicaldau'nun golleriyle Galatasaray sahadan 3 puan ile ayrıldı.

Marcao oyundan atıldı

Maçın 61. dakikasında Marcao'nun takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırarak oyundan atılması galibiyete gölge düşürdü.

Ahmet Çakar'dan ağır tepki

Marcao'nun, Aktürkoğlu'na saldırması sonucu, eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar küplere bindi.

Sosyal medya hesabından, "Utanmaz Marcao sen adam falan değilsin! Derhal bu ülkeden kovulmalısın!" diyen Çakar, yorumculuk yaptığı televizyon programında da “Marcao adam falan değil; Allah, Marcao’nun belasını versin” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay