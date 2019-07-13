0553 313 94 23

Ahmet Ağaoğlu ve Ünal Karaman, taraftarları kırmadı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Teknik Direktör Ünal Karaman, bordo-mavili taraftarların isteğini geri çevirmeyerek 15 Temmuz Pazartesi gününe kadar basına ve taraftarlara kapalı olması planlanan antrenmanları açtı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:57
Ahmet Ağaoğlu ve Ünal Karaman, taraftarları kırmadı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Teknik Direktör Ünal Karaman, bordo-mavili taraftarların isteğini geri çevirmeyerek 15 Temmuz Pazartesi gününe kadar basına ve taraftarlara kapalı olması planlanan antrenmanları açtı.


Yeni sezon hazırlıklarını Trabzon’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yoğun tempoda sürdüren Trabzonspor, bugün gerçekleştireceği antrenmanı basına ve taraftara açtı. Forma ve kombine satışları sırasında Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu’na ve Teknik Direktör Ünal Karaman’a özellikle gurbette yaşayan taraftarlardan yoğun talep gelmesi üzerine 15 Temmuz Pazartesi gününe kadar basına ve taraftara kapalı olması planlanan antrenmanlar Teknik Direktör Ünal Karaman’ın uygun bulmasıyla açıldı. İsteklerine olumlu yanıt alan bordo-mavili taraftarların bu akşam saat 18.00’de gerçekleştirilecek olan antrenmanı yakından izleyerek takımlarına destek olacaklar.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Daire fiyatına tespih
    1. Daire fiyatına tespih
    2. Fırıncılardan maya şirketlerine zam..
    3. Yemek sipariş edip, kuryeleri gasp..
    4. Köylüler ekşi mayalı ev ekmeğini..
    5. TOKİ satışları toki başvuruları TOKİ..
    6. Doğan : Halkla bağımız hiçbir zaman..
    7. MSB, asker alma konusunda yapılacak..
    8. Süper Lig'de Arda Turan bombası!
    9. İHA’nın 15 Temmuz sergisi Yıldırım..
    10. Bileziğini satıp aldı, şimdi paraya..
    11. Dünya dalış dekortmeni Ercümen’den..
    12. Burun sorunları doğuştan gelebilir
    13. Aksaray Ticaret Borsasında 15 Temmuz..
    14. Minikler hem binicilik sporunu..
    15. Didim, balık çiftliklerine karşı tek..
    16. Buz pateni pisti yeniden ihaleye..
    17. Çorum’da KKKA şüphesiyle 2 kadın..
    18. Bu bitkiyi kullanırsanız beyniniz..
    19. Erdoğan destek vermişti! Ağaç Dikme..
    20. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Doğu..
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    Ali Babacan'ın partisi "başka bahara kaldı!"
    Ali Babacan'ın partisi "başka bahara kaldı!"
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum