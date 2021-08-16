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Spor Ahmet Ağaoğlu: Skor aldatmasın!
Spor

Ahmet Ağaoğlu: Skor aldatmasın!

Yeni Malatyaspor- Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Ahmet Ağaoğlu, Yeni Malatyaspor'un hazır olmadğını ve skorun aldatmaması uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 21:59:00 -
Ahmet Ağaoğlu: Skor aldatmasın!

Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor'u 5-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu.

"Roma, çok zor bir kura. Abartmıyorum, Şampiyonalar Ligi'ne mi kura çektik dedik." diyen Ahmet Ağaoğlu, "Skor aldatmasın. Yeni Malatyaspor henüz hazır değil. Biz sezonu erken açtık. Ön elemede oynadığımız maçlar bizim için artı ve avantaj. Neresinden bakarsak bakalım, farklı bir galibiyet. Sezon başlangıcı için iyi bir maç." dedi.

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