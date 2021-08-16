Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor'u 5-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu.

"Roma, çok zor bir kura. Abartmıyorum, Şampiyonalar Ligi'ne mi kura çektik dedik." diyen Ahmet Ağaoğlu, "Skor aldatmasın. Yeni Malatyaspor henüz hazır değil. Biz sezonu erken açtık. Ön elemede oynadığımız maçlar bizim için artı ve avantaj. Neresinden bakarsak bakalım, farklı bir galibiyet. Sezon başlangıcı için iyi bir maç." dedi.